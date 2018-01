Le prolongement de la lecture.

Si lire est un plaisir, il convient parfois de prolonger ce loisir sous d’autres formes, de se rendre sur les lieux mêmes de l’action pour retrouver le climat. C’est justement ce que propose les deux auteurs d’un thriller ligérien qui ont conçu un épilogue à leur histoire ; non pas quelques lignes ajoutées en fin de livre, mais une véritable proposition culturelle et festive, conviviale et champêtre. Acceptez donc de les suivre dans ce nouveau chapitre.

Les deux instigateurs de ce rallye ont remarqué qu’il se trouvait désormais des lecteurs de « Règlement de Conte sur la Loire » qui ont apprécié l’intrigue tout autant que ce qui fait la spécificité de ce roman fleuve : des descriptions précises de quelques lieux de la région ainsi que des contes semés là pour égarer les amateurs d’intrigues policières. C’est ce qu’ils avaient souhaité tout en envisageant assez vite de proposer à leurs fidèles un rallye sur les traces du tueur des bords de Loire.

Il est vrai que l’association entre une spécialiste de la communication et un raconteur d’histoires ne pouvait s’arrêter au seul point final du récit. Les idées n’ont cessé de fuser dans l’esprit agité de la Bretonne passée par Tahiti, toujours prompte à penser à la fois le scénario et son prolongement afin que le plaisir du lecteur ne s’arrête pas avec le dénouement du mystère.

Elle voulait tout autant reproduire les balades sur les rives de Loire quand elle, la nouvelle venue, découvrait le territoire qui servait de décor à ses belles élucubrations. Elle a pris plaisir à comprendre l’âme de ce pays, la magie d’une rivière chargée d’histoires et de légendes au point de l’adopter tout en désirant offrir aux autres, ce bonheur qui fut le sien en suivant les explications de son collègue d’écriture.

C’est ainsi qu’est née l’idée de ce Rallye pour conduire les lecteurs sur les lieux même du roman, là où le drame se nouait. À chaque étape, les deux complices proposeront une visite, une découverte d’un endroit qu’ils ont aimé au point de lui octroyer une scène. C’est ainsi que les participants bénéficieront de la lecture par Nadine Richardson d’un court extrait du livre afin d’en restituer l’atmosphère. Puis le Bonimenteur prendra le relais pour dire un conte du livre ou un autre texte inspiré par le lieu visité.

Les deux amis espèrent que cette relecture collective trouvera son public d’autant que sur le parcours, des rencontres attendront leurs lecteurs. Une sortie dominicale avec un panier repas en plein hiver, cette saison qui donne à notre Loire des couleurs inquiétantes, de nature même à restituer l’ambiance du suspens. Pour ceux qui sont attirés par cette aventure, les lieux visités seront l’île aux Oiseaux de Sandillon, le port de Jargeau, le repère des passeurs de Loire à Sigloy, la briqueterie de Bouteille, le golf de Viglain et le parc du château de Sully.

Une belle randonnée alternant les déplacements en voiture et les promenades en bord de Loire pour écouter les deux auteurs et découvrir le théâtre de leur roman. Il suffit pour participer à cette aventure de venir avec le livre, un panier repas et un véhicule pour suivre les deux guides. Le rendez-vous sera donné place de l’église à Sandillon le dimanche 28 janvier à 9 heures précises.

Il est bien sûr possible de participer en achetant un des derniers exemplaires de ce roman le jour même. Ce serait fort dommage de ne pas profiter de cette belle proposition. Le Rallye ne suppose pas d’avoir lu le livre. Il peut aussi être une belle manière d’entrer dans son univers avant que de se lancer dans sa lecture. À bientôt sur les bords de Loire, le tueur n’y rôde plus, vous ne risquerez rien en compagnie de ces deux-là.

Littérateurement vôtre

Programme :

9h30 : Rendez-vous Place du Onze Novembre à Sandillon

10h : L'île aux oiseaux Sandillon

11h : Le répère des Passeurs de Loire à Sigloy

12h : Le port de Jargeau

13h : Pique-nique à Bouteille à la briqueterie

15h : Le golf de Viglain

16h : Le Parc du Chateau de Sully