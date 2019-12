Suzy Delair aurait-elle dû être tondue à la Libération ?

Dans son livre « La non-épuration en France », Annie Lacroix Riz explique que dès 1943 et jusque dans les années 1950, les élites impliquées dans la Collaboration ont cherché à se « recycler » et qu’il n’y a pas eu France de politique d’épuration. Les fmmes tondues ont joué le même rose que les sorcières au moyen-âge : des bouc émissaires pour faire écran sur les puissants du public et du privé qui, eux, ont poursuivie leurs carrières et leurs business, pépères.

Le poids des Etats-Unis a d’ailleurs contribué à cette non-épuration, pour la France comme pour l’Allemagne, en important les compétences qui n’avaient pour eux pas plus d’odeur que l’argent de la Deutsche Bank, institution qui a échappé aux enquêtes sur la provenance du trésor de guerre..

Si on peut se poser des questions, il faut aller plus loin que les chanteuses et les actrices : regarder les politiques, financiers et prélats qui ont notoirement collaboré sans être inquiétés en quoi que ce soit.