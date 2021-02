Synthèse cavalière sur le passif pré-chrétien de l’Europe, notamment celtique et euskarien

Les Gaulois ont « tout » inventé . Les Gaulois ou Celtes, ces termes désignent la même réalité : celle de peuples antiques, européens et continentaux, au-delà de la Méditerranée. Chez les Grecs comme chez les Romains, Borée, le Nord, ou Hyperborée, l'extrême Nord, cela désigne ces peuples … tout en en repoussant les mystères toujours plus au Nord, à mesure qu'ils exploraient les terres en apprenant à les connaître.

Or, les Gaulois ont « tout » inventé, car pendant la Féodalité, l'équipement commun et les formes architecturales resteraient les mêmes : métairies, cottes de maille, socs de charrues, lames courtes, manoirs fortifiés … tout cela provient d'antiques ancêtres, quoiqu'on l'oublia sous le coup du prétendu dieu unique, incarné quelque part au Proche-Orient .

Quand on y réfléchit un peu : en dehors des constructions en pierre, de la religion chrétienne, des bourgs et de la mode vestimentaire, les Gaulois ne vivaient pas si différemment. Mais, pour comparer avec l'univers d'Astérix et Obélix, dîtes-vous qu'en dehors de la magie, de la chasse aux sangliers et du singulier manque d'agriculture, le fameux « village gaulois » ressemble un peu à ce que les Romains nommaient des oppida, et que les Celtes nommaient dunoi : des cités fortifiées, dignes de Bibracte, d’Alésia ou de Gergovie .

Celtes désigne en fait la noblesse des peuples antiques dont nous parlons, et qui parlaient divers dialectes et patois « celtiques ». On les nomme mieux Gaulois, Gaëls, Gallois, Galates, Galiciens, Wallons (interversions du G en V ou W et réciproquement), etc. … mots qui proviennent de la même racine indo-européenne *wald, référant à la puissance, la souveraineté, au gouvernement, donnant le latin valor (notre actuelle valeur). On le retrouve encore chez les Nordiques, dans le nom valknut, mais aussi en Occitanie sous la forme gaillard (sain, vigoureux).

Les âges Gaillards

Sans surprise, la vaillance (même étymologie : « gaillance ») … la vaillance constituait une valeur centrale, en ces époques plus rudes : passée la mortalité infantile élevée, il fallait survivre aux maladies enfantines, et s'agaillardir dans l'existence à travers diverses épreuves de résistance et de force, entre effort physique et froid hivernal. La moyenne d'âge ne dépassait pas quarante ans … mais nous parlons bien de moyenne d'âge : à savoir que quelqu'un ayant tenu bon jusqu'à l'âge adulte, en dehors d'éventuelles blessures infectées ou graves, pouvait vieillir … même si les vieux n'avaient pas la reconnaissance que l'on croie (dès qu'ils perdaient, justement, leur vaillance).

Mais les saisons, les accidents et autres aléas de la vie prenaient une toute autre dimension que de nos jours anesthésiés, et paradoxalement devenus hypersensibles à tout par rapport à l'Antiquité (ou même seulement par rapport à la Féodalité). D'ailleurs, les Antiques se trouvaient mieux placés que les Féodaux pour survivre … parce que la concurrence jalouse, morbide, destructrice et fielleuse des ecclésiastiques n'avait pas encore martyrisé ni marginalisé les pratiques druidiques … qui ne deviendraient plus à la longue « que » sorcières, ou enchanteresses .

Le Druidicat ancien

Druide signifie en langues celtiques très savant, dru (le mot a perduré) uis (connaissance, comme dans le latin uidere, voir, mais aussi le germanique weissen, savoir). En dehors de la magie, la figure de Panoramix peut prétendre représenter les druides … mais pas n'importe quels druides : les druides guérisseurs, or il y avait autant de spécialisations que nécessaires.

Nous parlons bien, avec les druides, des savants d'époque . Les Grecs antiques ont même supposé, par le biais de Pythagore (inventeur du mot grec philosophe, aspirant au savoir) que la philosophie venait des druides ! Cela a de l'importance. Ainsi parmi les druides, il y avait des juristes qui pouvaient trancher en cas de divergences, des bardes qui pouvaient faire et défaire des réputations en racontant l'histoire (pour le coup, rien à voir avec Assurancetourix !), des conseillers de chefs, des mathématiciens et géomètres, mais aussi des révérends et sacrificateurs du culte religieux, etc. Cela signifie d'abord et avant tout, que nos ancêtres les Gaulois respectaient tous les types de connaissances (plus ou moins concrètes, plus ou moins abstraites, plus ou moins stratégiques, plus ou moins esthétiques).

Concernant la religion gauloise, certains préfèrent en parler au pluriel, en disant les religions gauloises, car elle avait manifestement de nombreuses variantes locales. Néanmoins, il y avait un panthéon et des mythes communs (sans surprise, Lug, le dieu compétent en tout et commerçant, a une bonne place, sans parler de Daios, le dieu gaillard !). De plus, il faut considérer la continuité progressive au cœur du continent européen, avec les religions nordiques (germano-scandinaves, qui correspondent à un seul et même univers). Par exemple : Lug, dieu aux corbeaux et parent d'Ogmios, dieu de la parole, de l'écriture et du combat, deviendrait Oðinn à travers la figure de l'enchanteur Merlin .







Selon les brins d'ADN étudiés, différentes cartes.

Il faut voir alors, la thèse d'une origine occidentale des Celtes.

L'Europe contemporaine, fruit des âges Gaillards

Les peuples de l'Antique Europe (de la péninsule ibérique aux steppes scythique dans l'actuelle Ukraine, Gréco-Romains compris) proviennent archaïquement des contrées autour de la Mer Caspienne et du Caucase (d'où qu'aux USA on parle de Caucasian race). L'ésotérisme, mais surtout l'anthropologie et la linguistique historiques avaient découvert, avant la génétique, un fond culturel commun dit indo-européen. Mais là nous nous trouvons dans des généralités millénaires, sombrant dans la Nuit des Temps .Les peuples de l'Antique Europe (de la péninsule ibérique aux steppes scythique dans l'actuelle Ukraine, Gréco-Romains compris) disions-nous … ces peuples constituent un bassin génétique et représentent une vaste continuité culturelle, à travers les siècles et les sociétés, dans la péninsule eurasiatique … péninsule que l'on ne nomme Europe que depuis quelques siècles, à la Renaissance (avant, on disait la chrétienté ou le monde chrétien et, encore auparavant, on songeait tout au plus à la Rome puis sa Romania plus ou moins polythéiste – et devenant diversement chrétienne à la fin, dans les premiers siècles après l'incarnation du prétendu dieu unique quelque part au Proche-Orient et répandu même outre-Atlantique ).

Ces peuples constituent un bassin génétique, mais on voit bien qu'il y a des différences marquées entre trois aires notables : balto-slave (de la Finlande à l'Arménie – en passant par l'Ukraine), celto-nordique (de l'Ibérie à la Scandinavie – en passant par l'Islande) et gréco-romaine (de l'Ibérie encore à la Turquie – en passant par l'Afrique du Nord). Ces aires elles-mêmes n'ont rien d'imperméables, puisque malgré l'implantation sédentaire archaïque, il se trouve que des migrations d'explorations et de conquêtes internes eurent lieu (sans parler de l'influence proche-orientale sur le monde gréco-romain, qui lui-même influença les mondes celto-nordiques puis balto-slaves).

Néanmoins ça n'a pas autant bougé que les guerres le laissent croire ! Ces guerres ne modifièrent que les frontières administratives et diffusèrent culturellement à vitesse lente. Par exemples, on parlait des langues celtiques en Gaule profonde encore au Vème siècle, en pleines christianisations et germanisations … la dernière mention de druides conseillant un roi irlandais date du IXème siècle, à l'ère viking … le dernier royaume « païen » existait encore entre la Pologne et la Lituanie au XIIème siècle … et des moines et autres ménestrels écrivirent le légendaire celto-chrétien et nordique, dans les siècles suivants encore …

Au fond, avec la modernité de la Renaissance et des Lumières, jusqu'à nos jours plus scientifiques, on peut se demander si le monothéisme a seulement pris en Europe, et si son affaire ne nous dérange pas que depuis récemment, avec l'islamisme et les manifestations « traditionalistes » judéo-chrétiennes ! …

Qui aime bien charrie bien (car il reste évident que la Féodalité a une culture ecclésiastique, progressivement de Charlemagne le massacreur de « païens », à Charles Quint l'inquisiteur de « sorciers impies »).

La Jacétanie

Revenons aux temps archaïques, toutefois, avant l'arrivée des Indo-Européens par vagues migratoires conquérantes depuis la Mer Caspienne. Il y a en Europe un vieux fond de peuplement néolithique chasseur-cueilleur (les fameux hommes de Cro-Magnon) pratiquant parfois des techniques agricoles issues d'Anatolie (elle-même influencée par la Mésopotamie où l'agriculture émergea, dans notre coin du monde ).

Ces peuples pré-indo-européens recouvrent l'ensemble des territoires sous divers noms. Notamment : les Ligures, que l'on retrouvait jusqu'en actuelle Bretagne ! … Il y eut donc des Celto-Ligures dans le Sud de l'actuelle France, alors que le développement gaulois repoussait les cultures ligures depuis l'Helvétie, et il existe toujours en Italie une région nommée la Ligurie. Autre peuplement pré-indo-européen : ni plus ni moins que celui des Scots, en Irlande et en Écosse ! Autant vous dire que ces peuples ont marqué les mémoires européennes !

Car, entre ces peuples, on compte non seulement les premiers Ibères avant l'Hispanie romaine (qui firent aussi des Celtibères) mais ceux qui subsisteraient en tant que Basques ! et que nous nommerons ensemble ici, par commodité, les Jacétains.

Jacétanie désigne toujours actuellement une région espagnole dans les Pyrénées, autour de la ville de Jaca, et dîtes-vous que Jacétain sonne comme Aquitain.

En langues celtiques, iaccos signifie santé retrouvée : il y a un lien avec les eaux thermales, tout comme le aqua d'Aquitaine que l'on retrouve dans la ville de Dax, anciennement D'Aquae Tarbelli (ville des eaux des Jacétains nommés Tarbelles). Où il faut ajouter qu'en langues gauloises, acito signifie aussi plaine, ce qui colle avec la région sous la Garonne. Côté espagnol, on trouve encore les Lacétains vers Lérida (Jacétains des Lacs) …

Enfin, les cartographes latins axaient singulièrement les Pyrénées sur une ligne Sud-Nord depuis Rome , et il se pourrait que la région ait un lien avec le dieu du Nord Aquilon (Borée chez les Grecs). Plus tard, l'envahisseur romain distinguerait nettement la Gaule aquitaine des autres Gaules (au-dessus de la Garonne). Cette Gaule aquitaine deviendrait la province de Novempopulanie, futur duché de Vasconie, or les Vascons ont donné les Basques autant que les Gascons ! … Un duché, lui-même source de la Navarre espagnole (le roi de France Henri IV, un local, se disait bien roi de France et de Navarre). Tout ceci plaide pour l'unité organique de la région jacétaine, entre la Garonne française et l'Èbre espagnol.

On ne dirait pas comme cela, mais jamais des phénomènes naturels tels qu'un désert ou une chaîne de montagnes, n'ont représenté de véritables obstacles pour l'espèce humaine. Ainsi les Pyrénées constituent-elles en fait, le cœur d'un ensemble pré-indo-européen jacétain ayant traversé les siècles, malgré l'avènement des Celtes puis des Romains (sans parler des Carthaginois, auxquels les Ibères et les Jacétains s'allièrent avant l'invasion romaine). L'unité culturelle de la région jacétaine comprenait donc à l'Ouest les terres sous la Garonne, et au Sud les terres au-dessus de l'Èbre. Elle s'étendait à l'Est, au Nord comme au Sud, jusqu'à la Méditerranée ! Et son unité se trouvait garantie par les langues proto-basques dites aquitaniques (mais nous dirons jacétaines).





Diffusion d'un substrat jacétain dans les langues européennes.

Voir aussi les thèses de Theo Venneman à ce sujet.

En-deçà du nationalisme basque

« La race jacétaine » se trouvait antiquement ibéro-ligure, et les Basques actuels (quoique confinés côté Pyrénées Atlantiques, essentiellement espagnoles aujourd'hui) en constituent une survivance : ils incarnent les Jacétains contemporains.

Ils incarnent les Jacétains contemporains, d'accord, à condition de bien comprendre que les Indo-Européens celtiques et romains ont influencé la Jacétanie, tant du point de vue génétique que culturel. L'évidence plaide en cette faveur : France et Espagne s'avèrent des administrations d'héritages ibéro-celtiques de fond, germano-romains de forme, devenus féodaux et chrétiens.

Les nationalistes basques, évidemment, font de la résistance et refusent tout cela en bloc : ils peuvent certes s'entêter, dans la mesure exacte où le duché de Vasconie traversa toute la Féodalité. Leurs ancêtres ont donné le ton, en rythmant la vie jacétaine de leurs incursions et dominations régulières, comme en va-et-vient hardi depuis les montagnes (qui leur servirent de refuges en cas de temps difficiles). Ils ont entretenu le caractère de la région circon-pyrénéenne jacétaine jusqu'à nos jours, quoiqu'on tende à l'oublier (exactement comme tous les régionalismes) … mais ici, on l'oublie d'autant plus que le gascon occidental ne correspond pas tout à fait à l'occitan oriental, tandis que français septentrional et espagnol méridional se différencient aussi (et puis, il s'agit de quatre langues latines, pas jacétaines !). La fracture administrative et linguistique, reléguant le basque au petit pays actuel, n'aide pas à percevoir l'Antique Jacétanie.

Mais comme nous le disions plus haut, l'Europe reste une vaste continuité de peuples. Les Jacétains ont logiquement connu et échangé avec les Gaulois au Nord ainsi qu'avec les Celtibères et les Ibères au Sud – et pas qu'avec eux ! Or une telle « prise en sandwich » celtique des Jacétains, n'a pu que contribuer au celtisme de leur caractère quoiqu'on manquerait d'honnêteté à confondre ces cultures.

Cet article est originalement paru sous Academia.edu