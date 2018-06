Tendance Groucho : « Allez chercher un garçon de neuf ans ! »

Le marxisme tendance Groucho nous a enseigné qu’à l’assertion « Un enfant de cinq ans comprendrait ! », il faut répliquer : « Allez me chercher un enfant de cinq ans ! ».

Marxiste moi aussi, mais de tendance Harpo, je me contente d’un enfant de neuf ans. En effet, à cet âge mon fils imprimait pour sa grand-mère le dessin d’un Optimist avec sa voile et sa livarde, avec des caractères ASCII, seule possibilité à l’époque, 1987-1988. Au même âge, j’étais lecteur assidu de Science et Vie, et ma grand-mère n’allait pas tarder à me reprocher aigrement que je commençais à porter atteinte à son omniscience matriarcale innée.

Quand faites-vous la preuve que vous comprenez la microphysique quantique ? Transactionnelle, cela va de soi.

Quand ce que vous expliquez, avec les mains, à un enfant de neuf ans, il est capable de le réexpliquer avec ses mains, juste secondé d’un tracé à la craie au tableau noir derrière ses mains.

Exercice 1 :

Le transfert d’un photon d’un émetteur à un absorbeur, dans le cas simple où il n’y a pas d’interférence possible entre plusieurs trajets.

Exercice 2 :

L’habitus d’un électron autour d’un proton, noyau hydrogène. Problème, quand n = 2 et davantage : les frontières de phase ont une densité identiquement nulle. Or quand vous passez la moitié de votre vie dans le lit de votre concubine Zeinab, et l’autre moitié dans le lit de votre concubine Zobéïde, et considérant que vous changez de lit toutes les 0,008 yoctoseconde, comment ferez vous pour ne jamais, jamais passer aucune part de votre vie dans le couloir qui sépare ces deux chambres ? Selon la mythologie corpusculiste.

Exercice 3 :

Le transfert d’un électron d’un émetteur à un absorbeur, mais cette fois avec deux trajets, par exemple deux fentes, ou le dessus et le dessous d’un micro-solénoïde comme pour une expérience Aharonov-Bohm. Sans alimentation du micro-solénoïde, juste les trois fils de fente et refocalisation du faisceau électronique ou de chaque électron.

Exercice 4 :

Expansion de l’exercice 1 à une foule de photons, s’écoulant d’une foule d’émetteurs dans la source vers une foule d’absorbeurs sur l’écran ou la surface photosensible.

Exercice 5 :

Expansion de l’exercice 3 à une foule d’électrons, s’écoulant d’une foule d’émetteurs dans la source vers une foule d’absorbeurs sur l’écran ou la surface électrosensible.

Vous expliquez vous-même avec vos mains, ou si vous êtres équipé et habile, avec des moyens graphiques qu’hélas je n’ai pas.

Exercice 1 : Le galopin est de taille à refaire les fronts d’onde avec ses mains à plat, visibles par la tranche, et leur voyage en ligne droite à vitesse constante.

Ce qui doit être préfabriqué, par lui ou par vous, est la silhouette du fuseau de Fermat qui circonscrit ce transfert : aussi petit en diamètre qu’un émetteur individuel au départ, aussi étroit que la réaction d’absorption à l’arrivée, aussi large que le permet le principe de Fermat et la longueur d’onde au ventre du fuseau. En effet, Fermat avait prouvé que tout le monde (tout le photon, tout l’électron, etc.) doit arriver en phase sur l’absorbeur, à moins d’un quart de période près.

Exercice 2 : Choisir le cas où la frontière de phase est un plan, n = 2, l = 1. Il suffit de tenir les deux mains à plat, une dans chaque domaine de phase, et de les retourner simultanément ; tour à tour la droite est paume en haut, la gauche paume en bas, puis vice-versa, la droite paume en bas tandis que la gauche est paume en haut, et ainsi de suite. Aucune de ces mains qui chacune représente une moitié de l’électron, ne va jamais franchir la frontière de phase.

Il n’y a pas plus de corpuscule complètement zinzin, que de beurre en branche.

Exercice 3 :

Cette fois l’onde individuelle (un électron) se partage entre deux trajets, trajets que l’on trace au tableau noir. Chaque main va parcourir un des trajets, et cette fois le pouce et l’index écartés vont représenter deux fronts d’onde successifs. Si les trajets sont égaux, le pouce va arriver avec le pouce, et l’index avec l’index : c’est un trajet possible, et un absorbeur à cet endroit peut réussir une transaction avec cet émetteur. Si les trajets sont inégaux, il y aura décalage ; à un certain décalage, le pouce gauche va arriver avec l’index droit. Ce rephasage reconstitué fait de ce couple de trajets un couple possible, et la transaction entre l’absorbeur à cet endroit et l’émetteur choisi au départ de l’exercice peut réussir.

Je vous laisse terminer seuls les agrandissement aux foules, qui sont le quotidien des expériences d’optique.

Au contraire de ce que prétend et professe la secte Göttingen-København au pouvoir, les calculs viennent après la compréhension de base.

Furieuse, la secte va fulminer que je ne suis « qu’un colonel de cavalerie en retraite, incapable de percevoir la subtilité de la Juste théologie du Ferme-ta-gueule-et-calcule ! ». La violence est l'ultime refuge de l'incompétence.

