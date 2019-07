Terres du Son : le festival qui fait du bien

Respect de l’environnement, accessibilité et découverte musicale sont les valeurs que portent depuis quinze ans les créateurs du festival.

Chaleureux et convivial, l’Eco-Village est le poumon vert du festival. Installé à l’ombre, sous les arbres du Domaine de Candé, c’est l’endroit idéal pour faire une pause entre les concerts de la Prairie, ou pour une sortie en famille ou entre amis (l’entrée à l’Eco-Village est gratuite). Spectacles, concerts et animations pour les petits et les grands sont proposées durant trois jours.

Pendant que les uns accompagneront leurs enfants dans les différents ateliers proposés : fabrication de flutes harmoniques, atelier yoga, atelier de sérigraphie textile, construction de kalimbas et fabrication de jouets en bois, les autres pourront aller à la rencontre des associations éco-citoyennes, actrices du développement durable sur le plan local et national ou encore admirer la qualité du travail des artisans de l’espace Créateurs.

Les visiteurs feront une pause chez les restaurateurs et producteurs locaux qui proposent des plats savoureux et responsables, à base de produits frais et de saison. Afin d’informer les festivaliers, l’empreinte carbone de chaque plat sera affichée cette année, grâce à un éco-calculateur créé par l’association « Bon pour le Climat ». Elle pourra même inciter les restaurateurs à modifier leur recette si nécessaire.

Soucieux de l’environnement, les organisateurs innovent au point que le festival est devenu au fil des ans un laboratoire d’expérimentation pour le développement durable. Le parc lumineux est composé à 80 % de LED, et les groupes électrogènes sont progressivement remplacés par des panneaux solaires. Cette année, l’eau est au cœur des préoccupations. Des fontaines à eau seront mises à la disposition des membres de l’organisation, qui sont invités à venir avec leur gourde. L’objectif est de diminuer de moitié le nombre de bouteilles distribuées ainsi que le volume des déchets plastiques.

Terres du Son 2019

Le festival innove chaque année pour faciliter l’accueil de tous les publics et propose des programmes en braille, des spectacles en langage des signes ou des colonnes vibrantes. L’année dernière le festival a acquis onze sacs à dos vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes. Des bandes roulantes sont installées et de nouveaux espaces de détente et de recharge pour fauteuils roulants ont été créés cette année.

Sur les quatre scènes de la Prairie, la programmation musicale sera comme à son habitude riche et diversifiée. Entre chansons pop, rap, rock ou électro, artistes populaires ou plus singuliers, le public vivra de belles expériences musicales : les rockeurs de Last Train, Angèle, le rappeur Josman, Fat White Family, Sarah Zinger sont attendus vendredi. Lou Doillon, Gringe, et Jeanne Added seront sur scène samedi, Clara Luciani et Thérapie TAXI le dimanche. L’ensemble de la programmation et consultable ici.

Constamment en évolution, le festival propose cette année des rencontres citoyennes sur le développement durable afin d’ouvrir des perspectives sur notre société en mutation. Le jeu de l’Eco-Festivalier Engagé est renouvelé cette année avec à la clé une entrée gratuite à vie pour celui qui réalisera le plus d’Eco-gestes durant le festival, mais également en amont.

Terres du Son, du 12 au 14 juillet 2019, Domaine de Candé, Monts, Indre et Loire (37)