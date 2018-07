Terres du Son : Vivez l’expérience d’un Eco-festival

Depuis une dizaine d’années, le festival invite ses participants aux découvertes artistiques autour de valeurs partagées dans une ambiance conviviale, tout en privilégiant le respect de l’environnement.

Installé au cœur du Domaine de Candé, Terres du Son bénéficie d’un exceptionnel écrin de nature protégé, classé Espace Naturel Sensible, qu’il veille à préserver et à valoriser. Les organisateurs proposent chaque année des projets innovants afin de sensibiliser ses 40 000 festivaliers au développement durable. Un plan d'action spécifique est élaboré sur chacune des thématiques du développement durable : impact environnemental, valorisation du territoire, insertion et accessibilité, économie locale... Cette année, les éco-festivaliers les plus engagés seront récompensés au moyen d’un concours doté de nombreux lots, parmi lesquels un accès à toutes les prochaines éditions.

Endroit festif et convivial, l’Eco-Village gratuit est au cœur du Festival, que ce soit pour une simple pause détente entre les concerts tout en profitant d’une vue imprenable sur la vallée de l’Indre, ou pour rencontrer les acteurs du développement durable. Vous pourrez assister à des conférences et débats, manger bio et local au village gastronomique ou aller à la rencontre des associations, que ce soit pour vous informer sur les valeurs du festival ou les enjeux du développement durable. Elles sont organisées en cinq pôles thématiques : pôle alimentaire et agriculture, solidarité, déchets et recyclage, énergie, nature et biodiversité. L’Espace Créateurs vous permettra de découvrir les créations artisanales locales, sélectionnées avec soin pour la qualité de leurs produits. Les enfants ont également une place essentielle au sein du festival. Acteurs de la culture de demain et citoyens respectueux de l’environnement, l’Espace Jeune Public leur réserve trois jours de concerts, spectacles et ateliers de sensibilisation originaux.

En accord avec leurs valeurs citoyennes, les organisateurs collaborent au quotidien avec les acteurs de la Région pour rendre le festival accessible au plus grand nombre : supports de communication adaptés, site aménagé pour les personnes en fauteuil roulant, colonnes vibrantes et boucles magnétiques, spectacles et animations en langage des signes, programmes rédigés en braille, signalétique adaptée…

Côté musique, l’équipe du festival reste fidèle à ce qui a fait sa spécificité, proposant une programmation colorée et diversifiée qui va une nouvelle fois électriser le site du Domaine de Candé : Nadia Rose, Joris Delacroix, Gaël Faye, Amadou & Mariam, Django Django, Roméo Elvis ou encore Feu ! Chatterton, Le Villejuif Underground... sont au programme. Une belle place est également faite cette année aux groupes régionaux que l’on pourra découvrir sur la scène Propul’Son sur le Festival ou sur les deux scènes de l’Eco-village.

Terres du Son – Domaine de Candé – Monts (Indre et Loire) du 6 au 8 juillet 2018