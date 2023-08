Terrorisme linguistique

Donner sa langue au tchat

Les anglos parleurs du libéralisme.

Ne pensez pas un seul instant que ce sont des francs-parleurs, ces ministres si peu intègres, ces savants au service d’une doctrine mortifère, ces marchands en mal de spéculation et d'enrichissement outrancier, ces chantres d'une modernité qui conduit dans l'abîme. S'ils émaillent leurs discours de mots étrangers, de termes aussi creux que leur pensée, d'éléments de langage conçus par des officines du conditionnement de masse, c'est tout simplement qu'ils ont un noir dessein, une volonté d'abattre ce qui reste de notre culture francophone.

Ils ont compris que pour que le peuple adhère à une idéologie qui ne cesse de faire des ravages à travers la planète depuis des centaines d'années, il convient d'utiliser jusqu'à plus soif, les expressions venues de la langue de l'asservissement. Alors ils en usent et en abusent, se gargarisant de cet anglais de latrines qu'on nomme la novlangue.

Ils ont de plus le sentiment d'appartenir à une élite qui n'a dans la bouche que les expressions dans le vent, celui qui nous pousse vers les portes de l'enfer. C'est tellement moderne de parsemer ses propos de ces mots ronflants en « ing » pour assommer les imbéciles de termes incompréhensibles. Ils sont à la page, celle qui entend clore définitivement la grandeur de la langue française.

Ce ne sont que des valets de cet impérialisme économique qui est responsable de tous les maux environnementaux. Mais justement, en usant à l'excès de cette langue de la domination, ils interdisent aux quidams qu'ils entendent leurrer des outils de l'esprit critique et d'une pensée disruptive. Parler un créole d'anglais, c'est adhérer les yeux fermés à un système économique qui détruit tout sur son passage.

Les écoles de commerce sont à ce titre le plus servile vivier à cette manière d'exprimer une servilité absolue à ce mécanisme de destruction de la vie sur Terre. Plus les mots sont creux, plus ils renvoient à une pensée dénuée de toute humanité pour réduire les individus à de simples consommateurs obsessionnels et compulsifs.

L'anglais c'est la langue du renoncement à l'indépendance, à la réflexion, à la sagesse. C'est l'alpha et l'oméga de la fuite en avant, du fric roi et de la déshumanisation de tous rapports. La seule valeur que défendent ces gens est l'argent, élevé au rang de divinité sacrée, de source de toute chose et de but ultime.

Chasser les mots anglais de votre lexique ce serait se dresser contre ses commis destructeurs de la civilisation des lumières. Abaisser l'humain à sa fonction d'acheteur, en faire dans le même temps un esclave consentant, ce sont là les buts ultimes de ces langues de putes qu'ils soient Prince des médias ou bien Barons de la politique, valets du commerce ou maîtres d'un monde en décomposition.

S'arc-bouter sur sa langue vernaculaire est devenu une nécessité impérieuse pour repousser cette mondialisation suicidaire. La langue est le plus sûr moyen de comprendre que tout ceci ne conduit qu'à la plus totale catastrophe. Vous cessez de penser par vous-même lorsque tous les mots clefs de la modernité vous sont imposés dans un autre langage. Non seulement vous les employez sans vraiment en saisir le sens précis mais qui plus est vous vous faites les vecteurs honteux de termes qui ne sont même pas des concepts mais de simples leurres, des attrapes nigauds.

La résistance à cette opération menée par de véritables libéro-terroristes, dont tout le gouvernement et la macronie dans son ensemble ne sont que des collaborateurs zélés, cette résistance passe par la défense absolue de notre langue, par le refus de ces taupes de la pensée que sont ces mots creux et dangereux. Exigeons le respect de la loi Toubon et demandons la destitution de tous les élus qui se font les complices de cette guerre souterraine et linguistique à nos valeurs. Quant à nos semblables qui se gargarisent de ces termes, qu'ils aillent au diable puisqu'ils se font ainsi les suppôts du grand Satan

À contre-sens.