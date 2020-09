THESE ET ANTITHESE : une pièce de théâtre qui se joue en ce moment à l’Assemblée nationale et... les 22 /29 nov au théâtre Laurette (Paris)

"... je vois aussi qu’on assèche une institution en réduisant ses fonds, et qu’après, on lui recommande d’aller chercher des financements ailleurs… Abrabracadabra ! Et hop, on privatise la connaissance, sans le dire petit à petit. Le reste du monde trop occupé n’y voit que du feu. T’as jamais entendu parler de liberté académique, de recherche indépendante ? " alerte Pierre alors que Jessie pondère "Financer ne veut pas dire acheter. Être payé ne veut pas dire être vendu ! Mais c’est quoi ces raccourcis ?" Deux visions de la recherche s’affrontent en ce moment à l'Assemblée nationale et en novembre au théâtre Laurette (Paris) !

Alors que les députés examinent la loi de programmation pluriannuelle (LPPR) sur la recherche, des questions éthiquement fondamentales sont soulevées : celles du financement de la recherche, de la diminution du nombre de postes créés par les organismes publics et en toile de fond, la crainte d'une précarisation de la fonction à travers le nouveau statut de chercheurs juniors.

Ces questions d’une brûlante actualité font écho aux dialogues de la pièce THESE ET ANTITHESE dont les premières représentations seront jouées les 22 et 29 novembre à Paris au Théâtre Laurette. Cette pièce en 7 actes est directement inspirée du vécu de l’auteure, Marie-Georges Fayn, qui vient d’obtenir son doctorat. Les dialogues décapants racontent le quotidien des chercheurs aspirants, ces scientifiques de l'ombre qui se passionnent pour la quête perpétuelle de vérité. Leur entourage a du mal à les suivre, les néophytes qui s’inquiètent de la course effrénée du progrès et son organisation un rien délirante !

Deux scientifiques de renom, Cédric Villani et Rachid Yazami, ont découvert le texte en avant-première, voici leurs réactions :

« J'ai lu avec plaisir le texte de votre pièce. C'est drôle et cela pose toutes les questions. Dans chaque scène j'ai reconnu des personnages que j'ai réellement fréquentés, y compris Rachid Yazami lui-même... »

Cédric Villani, Mathématicien, lauréat de la médaille Fields (2010), Député de la 5ème circonscription de l'Essonne (91)

« Avec un humour parfois acide, Marie-Georges Fayn nous décrit un monde où la recherche académique, en principe au service de l'humain, devient une marchandise comme une autre, obéissant aux lois du marché s'éloignant inexorablement de sa noble mission et causant des dégâts collatéraux. »

Rachid Yazami, Electro-chimiste, inventeur de l'anode graphite des batteries lithium-ion, Lauréat du prix Draper (2014)

Pour en savoir plus

https://selfpower-community.com/these-et-antithese/

https://www.youtube.com/channel/UCfSLTTORQ2-EjnUCoS61dkA

https://www.facebook.com/TheseAntithese