Tina Turner, la diva du rock

« You'll never know the days, the nights,

The tears, the tears I've cried

But now my time has come

And time, time is not on your side »



[Tu ne connaîtras jamais les jours, les nuits,

Les larmes, les larmes que j'ai pleurées

Mais maintenant mon heure est venue

Et le temps, le temps n'est pas ton allié]



(Tina Turner interprétant la bande originale

du film "GoldenEye" sortie le 7 novembre 1995).