Tonton Fernand Raynaud

Dommage que, lui, l’observateur de la société et des travers de ses semblables, n’ait pas porté un regard sur lui-même, ou plutôt sur cette Rolls Royce qu’il n’aimait pas mais qu’il possédait pourtant car elle constituait un évident signe extérieur de sa « réussite ».

Cela devient dramatique de vous voir patauger de cette manière dans une vision caricaturale du nanti !!!

Allons, Fernand Raynaud était un artiste qui faisait de la scène, beaucoup de scène, des spectacles dans les grandes villes et aussi dans les sous-préfectures, et cela à un rythme effrayant, du jour au lendemain dans des salles éloignées À cette époque, l’avion ne desservait que très rarement la province, et toujours en provenance de Paris. Les trains ont toujours été limités dans les relations transversales qui ne passaient pas par Paris. La voiture était le seul moyen le plus souple et le plus commode. Tous les artistes, oui, tous ceux qui se produisaient dans des galas, utilisaient des voitures.

Fernand Raynaud, par ce moyen de transport, évitait les tracas liés à sa notoriété et surement appréciait le confort lors de ces longs voyages nocturnes.

Ce qui dénotait de sa part un orgueil en contradiction avec la modestie de la plupart de ses personnages.

Je me demande si vous faites un concours de bêtise avec Sandrine Rousseau, Ce n’est même pas à ce niveau écolo-bobo affligeant, vous vous rendez compte ?

PS : Il possédait aussi une Citroën SM réputée pour son confort.