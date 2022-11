Toutankhamon, jeune star depuis 100 ans !

« Ô ma mère Nout, étends tes ailes sur moi comme sur les étoiles impérissables ! » (inscription sur le sarcophage de Toutankhamon).

Étrange destinée que celle de ce presque enfant Toutankhamon. Il a été pharaon, fils du grand Akhenaton, mais mort à l'âge où l'on n'est même pas encore fini, à 18 ans, peut-être 20 ans. On l'a enterré avec les honneurs dus à son rang, mais pas dans le tombeau prévu, car la mort est arrivée trop vite. Ce pharaon qui a régné il y a plus de 3 000 ans aurait dû être oublié pour la fin des temps... Sauf qu'on l'a dérangé dans son repos éternel. Sa tombe a été découverte, à la Vallée des rois, sur la rive ouest du Nil, face à Louxor, il y a exactement 100 ans, le 4 novembre 1922.



Sous la direction de l'égyptologue britannique Howard Carter (son mécène avait finalement été convaincu de prolonger d'un an le financement de fouilles restées encore sans résultat), de nouvelles fouilles ont commencé le 1er novembre 1922, près de l'entrée de la tombe de Ramsès VI. Pour cela, il a dû installer son chantier dans un endroit très touristique. Aucune fouille moderne n'avait eu lieu dans les environs. L'intuition de Carter fut récompensée dès le quatrième jour : en effet, le 4 novembre 1922, un de ses ouvriers a découvert une première marche. À la fin de la journée, on est arrivé jusqu'à une porte portant un sceau royal, c'est-à-dire, qui devait renfermer la dépouille d'un personnage très important. C'était la tombe numéro 62 (KV62). En outre, contrairement aux impressions initiales, ce tombeau n'avait jamais été violé jusque-là, et donc, il n'avait jamais été pillé au fil des siècles. C'est sans doute cela qui a été un élément très novateur.



Procédant avec lenteur et précaution, Howard Carter a finalement fait ouvrir la porte le 25 novembre 1922, qui aboutissait à un couloir allant jusqu'au tombeau. Celui-ci fut ouvert solennellement le 29 novembre 1922 en présence de personnages importants, notamment la reine des Belges Élisabeth et son fils, le futur Léopold III (qui avait une vingtaine d'années). L'ouverture a montré plusieurs salles remplies de trésors inestimables, en or, etc., des objets de la vie quotidienne qui ont permis de mieux comprendre la civilisation de cette époque. La nécropole n'avait encore jamais été visitée au fil des millénaires, même si Howard Carter a cru que la porte d'entrée avait été forcée plusieurs fois dans l'Antiquité. Cette découverte l'a rendu célèbre et il a passé beaucoup de temps à présenter ses fouilles dans des conférences un peu partout dans le monde et parallèlement, une nouvelle passion pour l'Égypte antique s'est emparée de toute la planète.







Au-delà de cette sorte de caverne d'Ali Baba avec des objets très précieux, c'est le pharaon lui-même qui a été mis en lumière, sa momie et les études sur celle-ci, et bien sûr, sa dynastie. Son père était le grand pharaon Akhenaton qui a lui-même bouleversé l'ordre divin en changeant de capitale (Armana) et en créant le culte d'un seul dieu (Aton), la première religion monothéiste de l'histoire. Le nom de son fils, Toutankhaton, nom de naissance de Toutankhamon, signifiait : image vivante d'Aton. Mais le fils est revenu en arrière en rétablissant le culte d'Amon