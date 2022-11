« TOXIQUE » Françoise Sagan en souffrance existentielle à La Folie Théâtre

En se choisissant "Toxique" comme fil conducteur qui la mènerait d'une de ses lectures publiques à un spectacle théâtral récurrent depuis plusieurs saisons, Christine Culerier s'est tracé un cheminement artistique qui, de fait, la rend familière et même experte en proximité littéraire voire philosophique avec l'écrivaine Françoise Sagan.

En effet, ce texte peu connu jusqu'ici s'avère a posteriori comme fondateur de l'attitude existentielle de la célèbre romancière.

A la suite de son très grave accident de voiture en 1957 alors que celle-ci est encore tout auréolée de son prix des critiques 1954 reçu à 18 ans pour "Bonjour Tristesse", l'auteure doit entrer en cure de désintoxication liée à la prise durant 3 mois du Palfium 875 (dérivé de la morphine) afin de soulager la douleur causée par ses multiples fractures et les nombreuses opérations chirurgicales afférentes.

Le temps suspendu de ce sevrage s'étant soldé au final par un relatif échec, l'auteure expérimenta néanmoins la frustration inconcevable a priori de tout ce qui constituait jusque-là son intérêt épicurien conjugué au quotidien.

Seule, néanmoins, la Littérature parvenait à maintenir l'écrivaine dans sa propension à goûter l'instant présent qu'elle s'empressait de notifier dans son journal intime publié sous le titre de "Toxique" en 1964 tout en étant illustré par des dessins de Bernard Buffet.

Cependant à l'issue de cette période où, en clinique spécialisée, Françoise se débattait dans son rapport avec la douleur lancinante tentant en vain d'en sortir victorieuse, c'est, peu à peu, par la tendance à régresser sur des drogues alternatives qu'elle trouva désormais son véritable réconfort et auxquelles elle décida délibérément de s'accoutumer.

"Toxique" marque donc ce moment crucial où la bascule s'opéra en engageant l'essentiel de sa vie, dont sa carrière littéraire à venir, dans une préférence accordée à la survivance de la jeunesse éternelle et insouciante face à toutes les réalités dites matures.

En s'attachant à défendre ce texte aussi révélateur que représentatif, Christine Culerier se lance, pareillement à son tour, dans un défi artistique sollicitant l'empathie du public.

Il faut dire que l'objectif de la comédienne n'est point tant d'incarner Sagan en cherchant une quelconque imitation ou le simulacre de l'écrivaine mais, au contraire, d'en montrer ses motivations "ici et maintenant" durant le temps de la représentation théâtrale balisée par un parcours incessant la faisant circuler sur scène entre trois points référentiels à savoir un lit symbolisant le camps de base réflexif, une chaise comme point relais et un spot debout pour le déclamatoire... prenant ainsi résolument les spectateurs à témoin.

La mise en scène de Cécile Camp incite donc la comédienne à maintenir cette fébrilité significative liée à l'équilibre instable se perpétuant dans ce mouvement cyclique nécessitant une résilience forcenée... en point de mire des paradis artificiels.

A l'issue de la représentation du 27 octobre, un débat était programmé permettant à Christine Culerier l'interprète, Valérie Mirarchi l'une des conférencières sur l'auteure et Denis Westhoff, son fils en charge de faire prospérer l'oeuvre littéraire de "Sagan", d'échanger à partir de l'évocation que suscite ce spectacle présentement à l'affiche hebdomadaire d' A La Folie Théâtre.

Souhaitant effacer l'image "saganesque" qui serait essentiellement perçue comme le reflet et le témoignage d'une époque révolue en tant que phénomène de société, l'objectif serait désormais de rendre ses lettres de noblesse à l'oeuvre littéraire de Françoise Sagan pouvant lui octroyer une renommée la rapprochant de ses plus grands maîtres à l'exemple de Rimbaud, Proust, Apollinaire ou Faulkner... mettant en exergue son style intimiste et son souci affilié en phase avec le ressenti qui, saisi dans son actualisation instantanée, livre au lecteur sa substantifique volatilité telle la clef magique pour l'appréciation de son écriture à nulle autre pareille.

Françoise Sagan devrait de fait pouvoir acquérir auprès des générations futures, cette notoriété actuellement sous-jacente qui la placerait enfin en adéquation avec celle générée par l'imaginaire vivifiant du patrimoine culturel français.

