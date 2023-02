Trois mille ans à t’attendre ou la solitude enchantée

Alithéa est spécialiste en histoires et contes philosophiques. C’est une grande solitaire assumée qui a de temps en temps des apparitions. Elle voit des êtres que personne ne voit. Un jour, se rendant à Istanbul pour une conférence, elle fait l’acquisition d’un flacon dans le bazar. Alors qu’elle nettoie le flacon dans sa salle de bain, apparait un djinn. Comme le veut la coutume le djinn lui propose de faire trois vœux. Mais Alithéa, qui a lu quantité de contes à ce sujet, l’accuse d’être un escroc, qu’exaucer ses vœux les plus chers est une erreur. Alors le djinn décide de lui raconter son histoire, ou plutôt la longue malédiction qui l’a conduit jusqu’à elle. Histoire d’amour, récit des milles et une nuit, conte philosophique, livre d’images, c’est un peu à tout ça que nous convie George Miller dans son œuvre à plusieurs entrées. Sur un plan tout à fait plat on peut y lire l’histoire d’une femme seule qui préfère la compagnie des êtres imaginaires à celle des gens ordinaires. Ou bien un conte magique comme dans les récits et les poèmes orientaux. A savoir à la fois sensuel et cruel. Ou encore un long voyage à travers le temps pour accomplir l’inaccompli Ou est-ce l’entourloupe ultime d’un djinn maitre de l’amour et cherchant à se libérer. Non, ce djinn là parle de bonne foi, il le jure et d’ailleurs il a fort à faire avec l’intelligence au rasoir de sa maitresse. Alithéa (la Vérité en grec ancien) ne s’en laisse pas compter ou plutôt si mais le récit doit-être beau. Et ainsi nous voilà à la cour de reine de Sabah, séduite par la magie du roi Salomon, ce qui maudira le djinn. Comme Alithéa perdue son mari, séduit par une autre, la condamnant à la solitude. Mais Alithéa se dit pourtant parfaitement heureuse et satisfaite de sa vie. Le djinn de son imagination ( ?) est-il là pour la confronter à ses mensonges ? Quand lui-même devient fantôme, oublié de tous n’est il pas comme l’héroïne, rendue invisible au monde par sa solitude « assumée » Et la femme dans sa tour d’ivoire, prisonnière du désir d’un vieil homme et ivre de connaissance, ne ressemble-t-elle pas par sa gestuelle, sa façon de lire, son intelligence à Alithéa enfermée dans un monde d’illusions ?

On se laisse porter par ce film à tiroir raconté et chapitré comme un roman. La caméra fluide et sensuelle de Miller, glisse sur le temps et les histoires avec le sel d’un magicien. On retrouve les couleurs cramés initiées sous Fury Road, le film monstre de Miller l’homme touche à tout. On caresse les chairs, la caméra est à la fois organique et poétique. Du récit biblique à la vérité historique du point de vue d’un djinn, le film nous interroge finalement sur notre condition humaine et ce qui la définit. Nous sommes après tout des sommes d’histoires. Histoires que nous nous racontions les uns les autres dans un passé occidental aujourd’hui lointain. Histoire que nous nous racontons sur nous même, personnage de notre propre roman. Histoire aujourd’hui parasitée et coupée par une société du bruit et de la division dans laquelle un djinn n’a hélas plus rien à faire. Les djinns ne dorment pas mais ce monde les abrutis et leur dévore le cerveau. Comme il ronge le cerveau de leur auteur. Car au fond à travers Alithéa c’est autant une interrogation sur la fonction du conte dans la psyché humaine, qu’un regard sur la solitude moins du créateur que de toute créature humaine. D’où ce besoin affamé d’ami imaginaire, qu’on l’appelle Jésus, Mahomet, Yahvé, Satan, Dieu ou djinn. Film cérébral s’il en est en forme de faux happy end, Trois mille ans à t’attendre coule pourtant comme un fluide magique paré de mille couleurs et de cent détails qui passent en se laissant parfois qu’entrevoir, comme un être magique.

En opposant la voix et la présence chaude d’Idriss Elba en conteur enchanteur, à la sécheresse du physique aiguisé de Tilda Swinton, Miller laisse donc entrevoir l’opposition entre l’imaginaire, coloré, sensuel, riche, et la Vérité, froide, analytique, et finalement sans issue si on ne l’accompagne de ces rêves éveillés que sont nos histoires, nos récits. Que ce soit ceux que nous nous racontons ou bien ceux que nous créons. Car ils nous accompagnent dans notre longue et incompressible solitude. Celle qui constitue à la fois notre soif de liberté et notre malédiction. Cette liberté maudite finalement que connaissent tous les raconteurs d’histoire, irrémédiablement prisonniers, en quelque sorte, de leurs personnages et aventures. Et je sais de quoi je parle car j’ai longtemps vécu dans un monde imaginaire dans lequel j’étais sporadiquement le héros. Un héros que je couchais parfois sur papier comme on immole, pour m’en débarrasser. Un monde obligatoirement solitaire que je n’avais pas choisi mais qui s’est apparemment plut dans ma vie. J’avais mes djinns, j’avais également le monde des contes, cinéma et littérature et ça me suffisait bien. Car comme le montre le film de Miller il y a une certaine satisfaction à ne dépendre de rien, pas même de l’amour. Et pourtant n’est-ce pas le plus beaux des contes que nous nous racontons ? Alithéa et Miller cherchent au fond la vérité dans les histoires que nous nous récitons. Ce qu’elles disent de nous en tant que genre humain. Un genre qui a pris la science comme son nouvel ami imaginaire, se privant de toute poésie, de toute continuité, de tout charme au profit d’un matérialisme désolant, d’un fractionnement des valeurs effroyable. Bref une œuvre à voir plusieurs fois ne serait ce que pour l’intense réflexion auquel il nous renvoi sur la place de la narration dans nos vies, pour la beauté du film, ou bien encore pour la romance cruelle que chaque histoire dans l’histoire raconte, jusqu’au plan de fin.