Voilà 40 ans (une maturité) que naissait le mouvement punk et son cynisme libertaire anticonformiste, sur la base du punk rock (les Ramones, les Sex Pistols, notamment) qui charria très vite derrière lui toute une mode punk, inexorablement absorbée par le mainstream ou « le système » — c'est-à-dire la majorité. Nirvana et le grunge en tête ... De manière générale, on peut dire que le néant gagnait, règne du « no future », malgré le ... voire peut-être aussi à cause du ... fameux « no fate » du personnage de Sarah Connor dans Terminator 2 : saga qui marqua plusieurs générations. Toute une esthétique de civilisation, démarrée avec la science-fiction, le surréalisme et poursuivit avec le psychédélisme, naufrageant dans le nihilisme punk. « We all live in a cashpunk submarine. »

Tiré du clip Yellow Submarine des Beatles, disponible sur YouTube - VEVO.

La chanson Yellow Submarine des Beatles est à ce titre édifiante, et comme charnière. Elle apparaît une décennie avant le punk pendant le yéyé et son psychédélisme, voilà un demi-siècle déjà, il y a cinquante ans. Mais 1966, c'est presque 1968, et 1968 entame le capitalisme post-soixante-huitard libéral-libertaire purement croissanciel, qui verra naître le punk, littérelement le vaurien.

C'est-à-dire que c'est au moment où la valeur se résume à la plus-value banquable (non-valeur relationnelle, noble, humaine) que toutes les valeurs ne valent plus rien : elles sont devenues des vaut-rien, vauriennes, à côté. Ainsi, les punks et actuellement encore les fameux punks-à-chien, sont symptomatiques (par le bas, par la marge) du devenir global de notre civilisation.

L'absurde d'Albert Camus, pressenti dans les années 30 déjà par lui et d'autres tels que les non-conformistes d'alors, est littéralement surréaliste au sens commun, c'est-à-dire sidérant, fallacieux, menteur, dépassant toutes les bornes. Notre civilisation se résume à être sisyphéenne, c'est-à-dire que, comme Sisyphe dans le mythe et l'essai idoine, elle se contente de rouler un rocher au sommet d'une montagne, rocher qui invariablement roule en bas après l'effort, et Sisyphe de recommencer imperturbablement ... c'est surréaliste, absurde, psychédélique, et finalement punk (vaurien). De plus, il faut savoir que dans la mythologie grecque, Sisyphe est bel et bien un voyou criminel, ce que tout le monde veut voir dans les méthodes capitalistes (de la voyouterie criminelle).

AInsi, « we all live in a cashpunk submarine », c'est dire que nous voyageons vers le soleil comme dans la chanson, dans un sous-marin d'or. Précisément, la direction du soleil est celle du Couchant (américanisme) et l'or symbolise la croissance. Mais tout se passe en aveugle, au fond des océans, dans un sous-marin qui n'a pour visibilité que l'écho-sonar, comme les chauves-souris ... autant dire qu'on avance à tâtons. Enfin, ce qui se passe dans notre environnement est juste surréaliste, absurde, psychédélique, et finalement punk (vaurien). Ce n'est vraiment rigolo que dans la chanson des Beatles.

Des punks à nos jours : steampunk, dieselpunk, cyberpunk, solarpunk ... cashpunk

Des punks à nos jours, le punk a fait des petits. Notamment le steampunk, qui reprend une esthétique à la Jules Verne (steam, la fumée à vapeur) en inventant un monde rocambolesque. Le principe est simple, et donnerait raison à tous les théoriciens de « la Fin de l'Histoire », car l'état d'âme est at least présent. C'est le principe de l'uchronie (du grec u- privatif pour non- et chronie pour temps). En fait, si l'utopie est un non-lieu rêvé, l'uchronie est un non-temps rêvé.

Alors en somme, après les punks, l'imaginaire contemporain (par le bas, par la marge) a inventé le steampunk, dont on a eu un avant-goût grand public en 1999, avec le film Wild Wild West ... A la même époque, un film de cyberpunk très connu faisait son entrée cinématographique (Matrix et suites débuts 2000) sur la base d'un imaginaire entamé avec (déjà évoqué) Terminator (de manière générale, le cyberpunk est très connu, raison pour laquelle on n'en parlera pas plus).

Voyez aussi le site francophone Steampunk.fr ; même le site Mademoizelle.com en a parlé. Du steampunk : à savoir une civilisation moderne qui aurait historiquement bifurqué différemment en se concentrant sur la machine à vapeur, à partir du XIXème siècle. Tout se passe, en fait, comme si nous voulions échapper à notre époque (dans laquelle existe aussi un dieselpunk : Mad Max, Pacific Rim ...).

Cette question du future past, du « futur antérieur », est vite traitée dans cette vidéo, histoire de se faire une idée, et c'est toute la question imaginaire des mondes rétro-futuristes :

Dans l'ensemble, ces univers sont de pures esthétiques qui ne présentent aucun avenir, et où les valeurs ne sont plus rien. Cela se résume à maintenir animé un univers, un imaginaire, une ambiance, jusque dans la science-fiction/fantasy de Jack Vance : Dying Earth (la Terre mourante), un monde projeté au XXIème éon, où la Terre n'est plus peuplée que de dandys magiciens adeptes de choses farfelues et aux goûts morbides, à condition que cela reste verbal, non-violent, dans un respect vicié et véreux des personnes.

Pourquoi tout cela évoque-t-il furieusement nos jours ? ...

Même l'écologisme a droit à son punk, à savoir le solarpunk, un mouvement bien trop médiatisé, si on le compare à ses productions esthétiques quasi-nulles. Mais le solarpunk, c'est l'idée enthousiaste et optimiste d'inventer des utopies où l'humanité aura su se débrouiller avec la croissance, le néant et la pollution mortifère, en ayant inventé des mondes vivables.

Seul hic : on voit bien que toute valeur au sens propre, relationnel, noble et humain du terme, en est absent, et c'est en cela que le solarpunk est punk (vaurien).

Notre cashpunk civilisationnel

En définitive, on voit bien qu'un seul punk règne vraiment, esthétique de notre civilisation, à savoir le cashpunk, tendance à être cash, se vouloir cash, préférer le cash, ne jurer que par le cash, c'est-à-dire évidemment la seule non-valeur ambiante, à côté de laquelle toutes les valeurs ne valent spécialement rien non plus. Le cash, le profit, la croissance, les méthodes capitalistes.

Ce même capitalisme, qui aurait pu faire croître la civilisation à vapeur du steampunk, ou la civilisation au diesel que nous connaissons de façon dieselpunk, qui invente parfois des éléments tirés du cyberpunk, et qui pourrait même produire une civilisation solaire, solarpunk. Nous n'avons plus d'autre horizon que le cash, puisque même le solarpunk est au fond une incitation à financer sa direction.

« Tu as le cash ou tu te couches — bref : t'es cashpunk ». Autant de sentiments développés dans la série de films suivants depuis plus de 20 ans :

Cashpunks sans le savoir — c'est-à-dire surréalistes, absurdes, psychédliques, et finalement punks.

« We all live in a cashpunk submarine. »

