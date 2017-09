Un amour de Rose

Roman de Marie B.Guérin

Editions Artena

Septembre 2017

189 pages

Passion et souffrance

Voici un premier roman étonnant : La fiction, humaine est touchante. L’auteure évoque une histoire qui pourrait être celle de notre sœur, de notre voisine ….mais rien n’est banal, bien au contraire.

Quant à l’écriture et au style, on reconnaît là le talent d’une personne qui manie la langue française à la perfection. Il est vrai qu’elle anime avec talent des ateliers d’écriture.

Rose est follement amoureuse de Marc, rencontré il y a un an.

L’une habite à Paris et l’autre à Nantes et ils correspondent par SMS et par téléphone quand ils ne sont pas ensemble dans la capitale ou dans la grande ville « bretonne ».

Tout irait pour le mieux si Marc n’avait pas fait une rencontre peu fortuite avec une autre femme.

Pour Rose, ce n’est plus possible, elle l’aimait mais il y a là un fil qui est rompu.

Très vite, avant même qu’il lui avoue cette aventure qui dure, elle a compris que rien n’était comme avant :

« des petits mouvements brefs de ses pieds, des signes de tête indiquant de la confusion : des petits mouvements secs et saccadés de ses pieds, des signes de tête indiquant de la confusion, un regard fuyant, une station assise instable. »

Un couple c’est un lien très fort entre deux êtres et dans la vraie vie, il est difficile, voire impossible de faire croire à l’autre que tout est comme avant.

Le roman est léger, sensuel, vrai.

Le lecteur est tout de suite séduit par les personnages, que ce soit celui de Rose ou même celui de Marc qui avoue ses faiblesses.

Il n’y a pas la femme trompée et l’homme lâche qui court après tout ce qui bouge.

Marc est lui aussi troublé par la situation même s’il ne tient pas le meilleur rôle loin de là et il le sait.

Rien n’est terminé, une vie c’est aussi des échecs et aussi de l’espoir qui peut renaître surtout quand on a des ami(e)s et l’envie de vivre.

Ce roman très soigné est écrit avec beaucoup de rythmes, ce qui sied étrangement à ce roman d’amour.

Jean-François Chalot