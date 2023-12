Un concert de Noël pour s’émerveiller...

@Antoine

Vous avez entièrement raison là-dessus (encore que rien ne prouve que ceux qui viennent de commenter l’article soient des brutes incultes). Pareil pour l’histoire de l’art, à part Picasso et Van Gogh, les gens rament un peu. Au lycée, la musique est en option et l’enseignement sommaire. Même dans les conservatoires de musique, on apprend à jouer d’un instrument, mais on n’enseigne pas systématiquement l’histoire de la musique et de l’instrument choisi. C’est dommage, car on parle beaucoup d’égalité des chances à l’école et tout le blablabla en ce moment, or les arts et la musique sont justement des outils utiles pour gommer les différences sociales.