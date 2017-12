Un court-métrage qui réunit les grandes voix du doublage

Je voulais réunir les voix qui nous ont accompagnées toute notre vie.

Pour rendre hommage à tous ces acteurs et actrices qui nous ont procuré tant d’émotions par leurs doublages.

Quand j’étais enfant, dans les années 80, il n’y avait pas de films ou de séries en « version originale sous-titrée » à la télé et ou cinéma. Aussi c’est bien en version française que j’ai découvert, puis que je suis tombé amoureux, de toutes ces œuvres qui ont accompagnées ma vie.

Et c'est là que j'ai fait la connaissance de tous ces comédiens qui doublent ces œuvres.

C'est grâce à eux que je me suis pris de passion pour les films et les séries. Une passion qui me guidera plus tard pour devenir réalisateur.

En discutant avec des amis je me suis rendu compte que nous avions tous les mêmes « souvenirs vocaux ». Qu'on aimait tous le "Nom de Zeus !" que criait le Doc dans les Retour vers le futur ou l’ironie qui se dégageait de la voix Française de Bruce Willis.

Et j’ai trouvé dommage que tout le monde connaisse et aime ces voix...Mais que les noms de ces "passeurs d’œuvres" restent dans l’ombre.

C'est pourquoi j’ai écrit ce court-métrage qui, à mon avis, a l’un des plus beaux génériques de fin que le cinéma Français puisse nous offrir : les visages et les noms de ces fabuleux acteurs.

J'ai eu la chance de rencontrer 16 des plus grands acteurs et actrices spécialisés dans le doublage en France ; ils ont aimé ce projet et ont accepté d'y participer avec enthousiasme.

- Patrick Poivey : Voix de Bruce Willis

- Maik Darah : Voix de Wooppie Goldberg et de Courtney Cox (Monica) dans "Friends"

- Richard Darbois : Voix d'Harrison Ford, de Buzz l'éclair dans "Toy story" et du génie dans « Aladdin »

- Céline Monsarrat : Voix de Julia Roberts

- Patrick Bethune (qui malheureusement nous a quitté ce 9 octobre) Voix de Kieffer Sutherland (Jack Bauer) dans "24h" et de Russel Crowe

- Brigitte Lecordier : Voix de Sangoku enfant dans « Dragon Ball », de « Oui oui » et d’une multitude d’enfants dans des films et séries

- Daniel Beretta : Voix d'Arnold Schwarzenegger

- Bernard Tiphaine : Voix de Christopher Walken et de Chuck Norris

- Odile Schmitt : voix d'Eva Longoria

- Christophe Lemoine : Voix de Cartman dans "South Park" et de Sam dans la trilogie "Le seigneur des anneaux"

- Jean-Pierre Moulin : Voix de Jack Nicholson et d'Anthony Hopkins

- Pierre Hatet : Voix du Doc dans les "Retour vers le futur"

- Virginie Ledieu : Voix de Meg Ryan

- Thierry Desroses : Voix de Samuel L. Jackson

- George Caudron : Voix de David Duchovny (Mulder) dans "X-Files"

- Benoit Allemane : Voix de Morgan Freeman

J’ai aussi tenu à faire passer un message dans le film : « Ne les appelez pas des doubleurs, ce sont des acteurs à part entière »

L'histoire :

Un jour deux amis se mettent à parler avec des voix très différentes de leurs voix habituelles.

Marc parle avec la voix Française de Bruce Willis et Léa avec celle de Woopie Goldberg !

Convaincus qu'il doit y avoir dans le monde d'autres personnes touchées par ce phénomène : ils décident de partir à leur recherche...

Et vont rencontrer les gens les plus étranges qu'ils aient jamais vus !

Le court-métrage est visible ici :

Ouvrez grand les oreilles : ça va vous rappeler des souvenirs !