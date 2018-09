Un été en musique...

L'été, c'est le temps des festivals en plein air : la musique s'invite dans les rues et nous offre des moments d'évasion et de rêves.

On a la surprise de découvrir au coin des rues des groupes de musiciens qui animent les soirs doux de l'été.

D'abord, un orchestre de jazz : l'orchestre Syncopathique, collectif de musiciens de Jazz New Orleans, qui nous fait remonter aux origines du jazz.

L'Orchestre Syncopathique, un groupe de jazz traditionnel, tire ses influences et son esprit des orchestres de la Nouvelle Orléans avec des musiciens tel que Louis Amstrong, Bix beiderbecke ou encore Benny Goodman.

Plus loin, un groupe chante des chansons de U2, notamment Carry each other : deux guitaristes, un chanteur, du talent... on écoute avec plaisir la mélodie.

Dans une autre rue, c'est un trio de gitans qui enflamment la soirée et font vibrer leurs guitares.

Plus loin encore, une chanteuse égrène des mélodies connues de tous...

Les rues, au fil du soir qui tombe, s'éclairent de lampions, le décor de la ville en est magnifié.

Les rues grouillent de monde... des gens qui déambulent, qui rejoignent des amis pour boire un verre, tout en écoutant de la musique.

La ville est vivante, animée : l'été permet ainsi de vivre dehors et de goûter des soirées festives.

L'été comble un peu plus nos sens : écouter de la musique, au détour d'une rue, admirer les gestes des musiciens, leur maîtrise des instruments...

Et puis découvrir un peu mieux certains de ces instruments, guitares aux magnifiques formes variées, batteries rutilantes, contrebasse et trompettes étincelantes dans l'obscurité de la nuit...

La musique, langage universel, permet de réunir les gens, elle peut exprimer et susciter toutes sortes de sentiments : mélancolie, joie, douleur, élan, enthousiasme...

Elle nous fait rêver et nous emporte vers des mondes imaginaires...

C'est aussi ce que nous offre la magie de l'été !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/07/un-ete-en-musique.html

Vidéos :

Photo et vidéos : rosemar