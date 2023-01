Un joli voyage musical...

Un mini concert donné à Nîmes dans le cadre du Festival des Hémisphères, un concert sur le thème du voyage...

Le Trio Borsalino nous emmène d'abord en Afrique avec une musique de Henry Mancini composée en 1961 pour le film Hatari...

Nous voici transportés sur le dos d'un bébé éléphant, un air enjoué, plein d'entrain, de vivacité...

On se laisse bercer par cette musique enfantine, légère, emplie d'humour...

Puis, nous empruntons le funiculaire !

Encore une musique célèbre, rayonnante, et si vive !

Funiculì funiculà est une chanson napolitaine dont la musique fut composée par Luigi Denza en 1880 sur des paroles en napolitain du journaliste italien Giuseppe Turco.

Cette chanson publicitaire a été écrite pour commémorer l'inauguration du funiculaire du Vésuve à Naples, qui eut lieu un an plus tôt.

Une musique que j'ai entendue très tôt dans mon enfance : mes grands-parents paternels étaient enfants d'émigrés italiens venus de Naples et de Gênes... et ils écoutaient souvent des airs du pays : O sole mio ! Funiculi, funicula !

"Nè jamme da la terra a la montagna

No passo nc'è ! No passo nc'è

Se vede Francia, Proceta e la Spagna

E io veco a tte ! E io veco a tte

Tirato co li ffune, ditto 'nfatto

'Ncielo se va, 'ncielo se va

Se va comm' 'à lu viento a l'intrasatto

Guè, saglie sà ! Guè, saglie sà

Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà

Funiculì, funiculà !"



"Montons de la terre à la montagne,

Il n'y a qu'un pas

On voit la France, Procida, l'Espagne

Et je te vois,

Tirés par des cordes, aussitôt dit aussitôt fait,

On va au ciel

On va comme le vent et, tout à coup,

Oh, tu montes, tu montes

Allons, montons, allons,

Funiculi, funicula, funiculi, funicula"

Enfin, un hommage aux musiciens du Titanic qui ont joué jusqu'à la dernière minute : une musique nostalgique, si douce... Un moment d'émotions et de rêves...

Merci aux trois musiciennes pour ce joli moment de détente : Michelle Lalor, une irlandaise alto, accompagnée par Sharman Plesner, originaire du Texas au violon et Laurence Aragon à la contrebasse...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/01/un-joli-voyage-musical.html

Vidéos :

Trois premières vidéos : rosemar