Un livre précieux

La tolérance au Kerala, les prisons ouvertes en Finlande, la libéralisation des drogues au Colorado, le revenu universel au Brésil, le libre-échange à Genève sont autant d'autres'occasions d'illustrer le problème, de le démonter et d'expliquer sans outrance, mais avec une passion communicative, que les penseurs d'hier et d'aujourd'hui et les praticiens qui sont sont au travail, sur le terrain préparent notre avenir.

On a pu croire et croire encore – en France tout au moins, car notre pays est caricatural dans ses postures moyenâgeuses - que les archaïsmes, les conservatismes de gauche et de droite, les corporatismes, l'étatisme, enfin tous les immobilismes empêcheraient pour toujours que la société devienne plus humaine avec la liberté, la tolérance pour valeurs.