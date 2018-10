Un mot qui invite à la discrétion : le secret...

@aimable

Pour vous prouvez à quel point cette chatte est accrochée. Ayant perdu un adorable cochon d’inde (race poilue comique), je ne voulais plus d’animaux. Je déménage et voilà qu’un jour je constate qu’un chat fixe sans arrêt mon appart, tourne autour, griffe les fenêtres, entre ses pattes que je les entrouvre pour accrocher la poignée. Non, non, plus d’animaux, c’est trop triste (plus de vacances non plus,...). L’hiver arrive, elle s’installe devant la porte. Pris de pitié, nous plaçons un caisse avec ine couverture. Quatre mois dans le froid et la neige, fixant toujours la porte d’entrée vitrée, jusqu’au jour où, elle a gagné :...la porte s’est ouverte. Je n’ai jamais observé un tel comportement. Non les chats sont indifférent. En plus elle portait n collier avec un ruban sur lequel était inscrit : Kittycat. Ce qui m’a rappelé une ancienne connaissance hélas décédée dans des circonstances tragiques. Dans les années 70, alors qu’elle avait fait un accident en Grèce, l’ambulance qu l’a transportait a fait elle aussi un accident (au rayon des morts stupides,...). C’est une Main-coon, mélange siamois. http://petsitting.fr/2014/04/02/le-maine-coon-un-grand-chat-au-grand-coeur/