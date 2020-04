Un Printemps de Bourges Imaginaire

Le Festival réinvente sa 44° édition et propose à tous ses acteurs : artistes, journalistes, équipes et festivaliers de se retrouver sur ses réseaux sociaux pour partager de nouvelles créations conçues pour un Printemps Imaginaire.

Dédié à la création depuis ses débuts, le Printemps de Bourges tient une place à part dans l’univers des festivals. C’est celui qui ouvre la saison avec une programmation créative, audacieuse, sans interdits ni compromis et qui permet aux nouveaux talents qu’il révèle de rencontrer les professionnels indispensables à leur futur artistique.

L’édition de cette année s’annonçait prometteuse avec ses têtes d’affiche, ses créations et ses découvertes musicales attendues par les professionnels et près de 200 000 festivaliers. Il ne pouvait y avoir de printemps sans Printemps. C’est ainsi qu’est né le Printemps Imaginaire. Fidèle à ses valeurs fondatrices qui placent la découverte, la création et l’émergence au cœur de son projet culturel, le festival devait innover et se réinventer. Tous les acteurs du festival, les artistes, les équipes, les journalistes et les festivaliers auront carte blanche pour réinventer un autre festival au moyen de créations originales : concerts, chroniques, illustrations, …

Presque tous les artistes programmés cette année ont répondus présent : Renan Luce jouera mardi 21 avril, Catherine Ringer, Alain Souchon, Emily Jane White joueront le jeudi 23, Philippe Katherine, Aloïse Sauvage (vendredi 24), Yael Naim, Isaac Delusion (samedi 25), et beaucoup d’autres seront là avec leur talent et leur créativité pour donner vie à cette édition particulière du festival.

Les partenaires historiques du Festival ne seront pas en reste : France Inter animera son antenne tous les soirs du 20 au 24 avril en mettant les créations à l’honneur (Lhasa, Jacques Higelin, Barbara). Le magazine papier Les Inrockuptibles prépare une édition spéciale qui sortira le 22 avril. Les journalistes Marion Guilbaud, Didier Varrod et Bertrand Dicale livreront des chroniques quotidiennes. Tsugi proposera jeudi 23 et samedi 25 avril des DJ set sur sa web radio. La Maison de la Culture de Bourges et l’exposition proposée par la discothèque de Radio France inviteront le public à l’évasion grâce à L’exclamation Exil ! Et enfin, puisque le Berry est aussi une terre gastronomique, le Village Berry Province mettra en avant le patrimoine culinaire et artisanal du territoire avec ses recettes gourmandes. Les festivaliers seront les acteurs de cette œuvre collective et pourront réagir avec des vidéos participatives.

Le Printemps de Bourges Imaginaire, du 21 au 26 avril, à suivre sur le site internet du festival et sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram