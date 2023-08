Une bibliothèque ouverte ou un vide-livres !

Les boîtes à livres se multiplient comme les petits pains en ville et à la campagne.

L'idée est séduisante et sympathique puisque des livres sont déposés par des citoyens afin que d'autres puissent en profiter.

Au début c'était : Dépose un livre et prends-en un !

Aujourd'hui beaucoup de boîtes à livres deviennent des vide-livres où des gens déposent leurs vieux rogatons.

Ce matin je suis allé déposer quatre livres que je venaient d'acheter et de lire, dans la boîte situé au centre ville de Vaux-le-Pénil.

La boîte est remplie à ras bord de vieux livres poussiéreux, certains en très mauvais état.

Un ami m'a dit ; « c'est un dépotoir ! »

Il exagère à peine.

Au début, quelqu'un s'occupait de ces boîtes, il rangeait même les livres, des conseils étaient donnés aux lecteurs potentiels.

C'est un élu chargé de la culture qui avait le premier eu l'idée d'installer une boîte à livres dans le hall du cinéma de la ville. Les déposants et les lecteurs étaient invités à donner leur avis dans un cahier.

Peu de personnes écrivaient dans ce cahier, il aurait fallu réfléchir collectivement afin de faire évoluer le projet.

Rien n'a été fait dans ce sens et ce n'est pas la faute de l'élu qui ayant changé de délégation n'a pas pu passer le relais .

Aujourd'hui c'est un livre service.

Il y a vingt ans, on trouvait dans tout vide-grenier, digne de ce nom, des vendeurs de livres qui faisaient de bonnes affaires en vendant les ouvrages à 1 €, aujourd'hui ils ne font plus recette et les stands de vieux livres ont presque tous disparu.

On lit moins, c'est une réalité.

Est-ce pour cela qu'il faut tout abandonner, laisser-faire et installer des boîtes à livres parfois délabrés ?

Posez la question, c'est y répondre, c'est Non !

Je propose que ces boîtes à livres s'inscrivent dans un projet du type :

vous avez aimé un livre, déposez-le !

Laissez ici le livre que vous avez acheté et que vous avez lu, faites en profiter un lecteur !

Ne mettez que des livres en très bon état !

Ces boîtes à livres pourraient s'inscrire dans un projet culturel collectif avec une page facebook dédié aux critiques de livres et une équipe se chargeant de retirer les livres abîmés et de donner à cette bibliothèque ouverte une vraie jeunesse.

Il ne s'agit pas pour moi de proposer un filtrage, ni une censure, seuls les livres présentables quel que soient leurs titres doivent pouvoir trouver leur place.

Jean-François Chalot