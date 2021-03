"Homère a fait L’Iliade, et ce pouvoir nous l’avons tous, sinon dans le domaine de l’art, du moins dans celui de la vie. Un peu de courage, de bonne humeur, d’énergie, d’attachement à l’humanité. Beaucoup de poésie pour transfigurer ce que l’on vit et le hausser au niveau d’une expérience exaltante." C'est ainsi que Beate Klarsfeld définit l'exaltation, dans son ouvrage, Partout où ils seront...



La poésie permet, ainsi, de transfigurer et de sublimer le quotidien, d'en percevoir une forme de beauté, de regarder peut-être au delà des apparences...



On peut, alors, transformer le réel en une expérience exaltante ! Le mot "exaltant" n'est-il pas tout un programme ? Il exprime une idée d' élévation et vient d'un adjectif "altus" qui signifie "haut", "élevé", le préfixe ex- ayant une valeur d'intensif.



Grâce à cette famille de mots, on atteint des sommets, on se hisse vers des cimes, avec tous ces termes : l'altitude, son altesse, altier, l'altimètre, l'alto, l'altostratus, l'altocumulus...



On est, même, dans la stratosphère, au milieu des nuages, c'est dire si on s'élève !



On touche les nuées, on domine, on surplombe, on est en lévitation, dans un autre monde !

L'exaltation nous emporte, nous fait espérer mieux, en ce sens, elle est positive !



Elle permet de trouver une forme de bonheur, elle est une façon de s'émerveiller du monde, de prendre de la hauteur, de la distance, d'oublier les misères quotidiennes, de s'en moquer pour ne voir que des objets d'admiration.



On pourra s'exalter d'un lever de soleil rougeoyant, d'une simple fleur qui éclot et s'épanouit, d'une mer tempétueuse, du parfum des arbres, de la terre, des mugissements du vent ! On pourra s'exalter d'une musique, d'une harmonie, on pourra admirer le chant d'un alto, d'un contre alto ! Mieux encore, on pourra admirer un arbre couleur de pluie, un ciel d'orages aux teintes de gris nuancées.



Elevons-nous, exaltons-nous, chaque fois que cela est possible, chaque fois que la nature nous offre un nouveau spectacle...

Prenons de l'altitude et de la hauteur ! Mais ne soyons pas "altiers" et dédaigneux ! Sachons rester modestes ! Pratiquons l'exaltation positive !



S'exalter, c'est aimer, c'est pratiquer une forme d'humanisme, c'est admirer le monde et les êtres qui nous entourent, les regarder d'un oeil bienveillant !

Heureux, sans doute, celui qui sait s'exalter en maintes occasions !



Il est vrai que nous oublions trop souvent cette vertu essentielle : l'exaltation... Il faudrait la retrouver et percevoir la splendeur, la magnificence de tous les spectacles de la vie.

