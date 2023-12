« Une Journée Particulière » Laetitia Casta & Roschdy Zem - Hommage à Ettore Scola

Lilo Baur qui a, notamment, fait merveille à La Comédie Française avec ses fameuses créations de « La Puce à l’oreille » & de « L’Avare » aura donc fait sien le souhait des deux productrices Claire Béjanin & Valérie Fix, de créer sur les planches cette nouvelle version du film d’Ettore Scola.

Loin de s’en distancier, la metteuse en scène a cherché tout au contraire à célébrer cette œuvre cinématographique majeure en adaptant l’artisanat théâtral aux lignes de force de la caméra des seventies, en l’occurrence, influencée par « Fenêtre sur cour » d’Hitchkock.

Sans pouvoir disposer, bien évidemment, des options « zoom & travelling », c’est la tournette qui prend, ici, le relais scénographique pour assurer les déplacements à vue dans le cadre d’un immeuble emblématique du régime Mussolinien… alors que Il Duce, lui-même, est sur le point d’accueillir Le chancelier Hitler à Rome ce 6 mai 1938.

La fluidité des rotations du décor accompagnée de l’interpénétration des appartements entre eux au diapason de cages d’escaliers menant de la cour intérieure à la terrasse du toit propice au séchage du linge va ponctuer la rencontre d’Antonietta et Gabriele, elle mère et épouse corvéable à souhait d’une famille nombreuse et lui journaliste de radio récemment répudié.

Ainsi à la faveur de l’envol fortuit d’un perroquet domestique et, par ailleurs, de la visite cérémonielle au sommet entre « Fascisme » et « Nazisme » où toute la population locale fut conviée… eux exceptés à l’instar de la concierge de l’immeuble puisque leurs obligations respectives les intimaient de rester sur place, c’est donc la destinée qui va s’en mêler, adroitement, à faire dialoguer deux solitudes circonstancielles au sein de malentendus successifs mais trangressés à chaque reprise par une sorte de force magnétique s’emparant de ce moment suspendu où la discrimination, de part et d’autre, osera dénoncer l’emprise dont elle est l’objet sociétal.

Telle une brève rencontre affective pleinement aboutie, c’est le réconfort moral, l’ouverture à l’autre et le dépassement des préjugés qui sortiront vainqueur absolu de ces deux situations personnelles qui, néanmoins en apparence formelle, vont sans doute empirer au quotidien mais qui auront marqué à jamais ces deux êtres humains… et, par ricochets, nous les observateurs attentifs de cette journée particulière… ainsi revisitée.

Laetitia Casta reste sobrement dans le chemin tracé par Sofia Loren, sans jamais se départir d’un comportement responsable et d’une écoute bienveillante à l’égard de son partenaire tout en le renvoyant résolument, à chaque doute naissant, vers la purge incombant au secret que celui-ci s’efforce de maintenir au moins-disant…

En effet, Roschdy Zem assure fièrement le porte-à-faux des arrangements avec son orientation stigmatisée dans une distanciation artistique qui permet de laisser « intouchable » l’interprétation de Marcello Mastroianni tout en maintenant la détermination au plus haut de l’attention qu’il porte, de facto, à son alter ego au féminin.

Voici donc, selon la perspective de Lilo Baur, « Me too » face au « Coming out » ainsi actualisés en 2023 par la dynamique du dépassement de soi luttant l’un avec l’autre contre la tentation maléfique du retrait sur soi.

Ainsi le poids de l’assujettissement vient-il se télescoper avec le flux de l’émancipation où confiance en soi, culture et libido assumées toutes ensemble pourraient assurément percevoir la sortie du tunnel de l’obscurantisme.

Toutefois, les gages accordés à cet espoir restent hautement symboliques ; lui dormira le soir même en prison d’Etat, elle ne conservera pour s’affranchir de la contingence que le cadeau romanesque des « Trois Mousquetaires » en viatique d’une promesse de vie meilleure mais, cependant, leurs dignités respectives auront, elles, fait un bond prodigieux dans l’espace de la connaissance existentielle :

Celui du magnifique conte socio-historique, devenu intemporel, qu’aura ainsi légué Ettore Scola aux générations suivantes.



UNE JOURNEE PARTICULIERE - ***. Theothea.com - de Ettore Scola - mise en scène Lilo Baur - avec Laetitia Casta, Roschdy Zem, Joan Bellviure & Sandra Choquet - Théâtre de L'Atelier