Une merveille signée Lurçat : Le Chant du Monde

@Fergus

Nous sommes entrés dans une dérive totalitaire et vous parlez de créativité et d’humanité en dehors de Macron ? Il faudrait que vous lisiez ou relisiez Hannah Arendt !

L’être humain vit avec des virus dans son environnement. Ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes profils, qui décèdent des virus respiratoires, qu’il s’agisse d’un virus grippal ou d’un coronavirus ! C’est bien l’immuno-déficience de la personne qui est à l’origine des attaques mortelles virales !

L’obésité, le surpoids, et toutes les maladies associées à l’accumulation de graisse ectopique, sont à l’origine des décès. Tout ceci est parfaitement bien identifié au plan scientifique. Mais, Fergus, il ne faut pas le dire, il faut dissimuler ces faits pour, évidemment, « promouvoir » des injections et des vaccins qui ne peuvent pas fonctionner dans la population cible : celle des immuno-déprimés !

Et le grand secret, Fergus, c’est le rôle « immunitaire » de la vitamine d ! Cette vitamine d qui est en fait une « pro-hormone ». Cette vitamine d dont 80% de la population est en carence en période hivernale parce que 90% de la synthèse de cette vitamine d vient du rayonnement solaire. Et les chiffres sont parfaitement clair : pratiquement tous les obèses et les personnes en surpoids sont carencés en vitamine d. Comme les diabétiques, comme les hypertendus, comme les insuffisants rénaux (même les porteurs du VIH !)

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2012/revue-medicale-suisse-361/vitamine-d-et-insuffisance-renale-chronique-regain-d-interet-pour-une-vitamine-oubliee

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427196/

Bref, il existe des dizaines et des dizaines d’études scientifiques, parfaitement sérieuses, qui montrent l’importance de la vitamine d pour lutter contre les infections respiratoires virales !

Les injections et les vaccins sont une cautère sur une jambe de bois. En revanche, une complémentation en vitamine d, un boost puissant chez les personnes carencées, auraient des effets salutaires chez les immuno-déprimés ! Parce que, en effet, il est prouvé que le tissus adipeux « séquestre » la vitamine d et les personnes possédant de la graisse ectopique, de la graisse omentale, manquent de la forme circulante de la vitamine d. Et les cellules de l’immunité ont un besoin absolu de vitamine d pour être opérationnelles. Ce qui n’est pas dit c’est que l’immunité « humorale » ne représente que 10% de notre système immunitaire. 80% de notre immunité est assurée par notre immunité de première ligne : les mucus, les peptides anti-microbiens (cathélicidine et sélectines), les cellules NK, etc. Et il existe encore l’immunité intra-cellulaire à travers différents dispositifs. Les injections et les vaccins, s’ils agissent, ne le font que, et uniquement que, sur l’immunité humorale par le biais d’anti-corps. Mais, cette immunité là est totalement insuffisante !

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0985056217301553

https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/nutrition/vitamine-d-et-risque-des-infections-respiratoires-aigues-grippe-et-covid-19

Marre de tous ces mensonges Fergus. Pour sauver des vies, surtout chez les personnes âgées, il existe des moyens efficaces ! Tout le monde ne sera pas sauvé, mais nombreux pourront être tirés d’affaire. Mais ce ne sont en aucun cas les injections et les vaccins qui seront « efficaces » ! J’ai honte de mon pays et de ses dirigeants, j’ai honte de voir abandonné des personnes âgées à leur triste sort. Un « shoot » de 100.000 unités internationale de vitamine d ne coûte presque rien. Au lieu de ça, on « injecte », une fois, deux fois, trois fois maintenant des produits expérimentaux qui n’arrivent pas à prouver une quelconque efficacité, contrairement au rôle « incroyable » que joue la vitamine d dans notre système immunitaire ! J’ai un puissant dégoût pour toutes « nozélites » qui conduisent cette politique abominable !

La relation surpoids/obésité/graisse ectopique/ et infections virales est maintenant évidente !

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25625665/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27026808/

https://www.cochrane.org/CD007771/SYMPT_vitamin-d-treatment-chronic-painful-conditions-adults

Fergus, faites votre bilan de vitamine d et prenez en considération que les niveaux « recommandés » sont inférieurs à ce qu’ils devraient être !