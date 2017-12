Une nécrologie vraiment rock and roll

@Alex

Du bonheur à des millions de personne.....Remarquons que ce n’est pas un gage de qualité...Delly, le romancier, pour ceux qui connaissent encore, a donné « du bonheur à des millions de personne »

Le problème, c’est qu’en lisant Delly, ils ont perdu leur temps.

Vous me direz, « de quoi je me mêle, s’ils sont heureux ».....Pétain aussi d’ailleurs a rendu les gens heureux, enfin pendant un temps...

« Être une heure, rien qu’une heure durant

Beau, beau, beau et con à la fois »Comme disait l’ami Jacquot....







Ouai, tout est là. Le bonheur est il vendable en supermarché, en produit de marketing, en version française. Plutot que les imitations, préférez la marque authentique, comme dirait l’autre.