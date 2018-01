Une occupation à mi-temps

PLus détaillé : Francisco J. Pérez, ouvrier exemplaire, concepteur d’une machine à produire des bustes de José Martí, le héros national, meurt broyé par sa propre invention. Sur proposition de Ramos, responsable de l’atelier des images révolutionnaires, il est enterré avec son livret de travail, symbole de sa condition sociale. Or, privée de ce document, sa veuve ne peut obtenir sa pension de réversion. Son neveu, Juanchín, effectue d’incertaines démarches pour exhumer le cadavre. Mais, une fois le mort déterré clandestinement, il faut, à nouveau, obtenir un permis d’inhumer. Et, comment ? Puisque le défunt ne figure pas légalement comme exhumé. La quête de Juanchín sombre dans l’absurdité et provoque son hystérie. Après un dernier refus de l’administrateur, il l’étrangle. Une ambulance le conduit alors à l’asile. Sur la route du cimetière, le corbillard du bureaucrate assassiné croise un véhicule du service d’hygiène qui, alerté par la présence d’oiseaux charognards près du domicile de la veuve, ramène d’urgence la dépouille de l’ouvrier modèle dans son caveau.