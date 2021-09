Une somptueuse cérémonie du culte impérial...

@Séraphin

on est res loin de la polyvalence du colysee de rome qui outre ses course de char remplissait les fosse d’ eau pour de sublime bataille navalle ou encore de la presentation de veritable crocodile du nil dans cet ancetre de la corrida bien plus equitable entre l’ homme et la bete

cersie sur le gateau si tu t’ enfonce sous le colysée tu trouvera le « dome dorée » batit par l’ empereur neron qui n’ avais rien a envier a notre jupiter

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domus_aurea