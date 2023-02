Une vie heureuse

C’est la sixième fois que vous effacez ce message et a chaque fois que vous l’effacez , vous prouvez par A + B que la vérité vous fait peur et que vous ne voulez pas que les agoraxiens se saisissent du problème de la modération truquée et confisquée par certains anonymes.

Et tous ceux qui constatent à chaque fois que vous effacez ce message comprennent que vous avez peur de la vérité et ils se poseront de plus en plus de questions.

VOUS NE RESPECTEZ VOTRE PROPRE CHARTE.

DÉCIDÉMENT LA VÉRITÉ VOUS GÈNE ?

quel texte de la charte d’agoravox vous permet d’effacer ce qui vous déplaît ?

Concernant la modération clandestine sur agoravox

l’article de Nicole Cheverney a atteint le score de + 90 – 86 = 4

et tout le monde a compris que des modérateurs anonymes et clandestins ont

le vrai pouvoir sur la grande majorité des modérateurs.

90 d’entre-nous avons donné notre accord pour la publication de ce texte

un seul modérateur inconnu à plus de pouvoir à lui seul que 90.

De nombreux modérateurs ont confirmé la mise en place d’un logiciel empêchant

automatiquement la parution des articles qui déplaisent aux modérateurs cachés.

De quels droits agissent-ils ainsi ?

Agoravox ne vous appartient pas, ce n’est pas votre terrain de jeu personnel.

Il est temps d’en parler !