Vanessa, l’enfant du Paradis

« Je fais des disques tous les cinq six ans, et c'est vrai, en fait, il faudrait enregistrer des disques après les tournées, parce que le muscle de votre voix est à son maximum, la voix est ouverte, et puis elle est puissante et tout... et en général, quand on a fini de tourner, on va se reposer, on fait autre chose, donc on n'enregistre pas des disques. » (Vanessa Paradis, le 27 novembre 2018 sur France Inter).