Victoires de la musique 2021 : qui sont les nommés ?

Rendez-vous incontournable de la musique pour célébrer les artistes dans toute leur diversité, les Victoires de la Musique, avec France 2 et France Inter mettent à l’honneur la musique vivante, la création, et soutiennent les jeunes talents.

L’année 2020 a frappé de plein fouet le spectacle vivant et la filière musicale dans son ensemble. En raison de la crise sanitaire, les Victoires de la Musique souhaitent envoyer un message de solidarité au spectacle vivant, et ainsi permettre aux artistes de promouvoir leurs futures tournées, et dire au public qu’ils seront bientôt de retour.

Les 36èmes Victoires de la Musique se tiendront le 12 février sur France 2 et France Inter. Jean-Louis Aubert sera le Président d’honneur de cette édition qui sera présentée par Stéphane Bern et Laury Thilleman. Les organisateurs ne savent pas encore si le public pourra y assister.

Au vu du contexte actuel, les catégories « Révélation scène » et « Spectacle vivant de l’année » ont été remplacées par deux nouvelles catégories, « Révélation masculine » et « Révélation féminine ». L’an prochain, la catégorie « Concert » regroupera les années 2020 et 2021.

Cette édition verra l’arrivée d’une nouvelle récompense, celle du titre le plus streamé (écoute de musique en ligne). Elle est attribuée à « Ne reviens pas » de Gradur avec Heuss l’Enfoiré, écouté plus de 101 millions de fois.

Benjamin Biolay part favoris avec trois nominations, Yseult et Julien Doré sont nommés deux fois. Pomme et Suzane qui ont remporté une Victoire l’an dernier (Album de l’année pour Pomme et Révélation scène pour Suzane) ont confirmé leur succès et concourent dans la catégorie Artiste féminine.

Voici la liste complète des nommés :

Artiste masculin : Benjamin Biolay, Gaël Faye, Vianney.

Artiste féminine : Aya Nakamura, Pomme, Suzane.

Révélation masculine : Hatik, Hervé, Noé Preszow.

Révélation féminine : Clou, Lous and the Yakuza, Yseult.

Album : « Aimée » de Julien Doré, « Grand prix » de Benjamin Biolay, « Lundi méchant » de Gaël Faye, « Mesdames » de Grand Corps Malade, « Paradis » de Ben Mazué.

Vote du public pour la chanson originale

Chanson originale : « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay , « Corps » de Yseult, « Facile » de Camelia Jordana, « La maison de retraite » de Michel Jonasz, « Mais je t’aime » de Grand Corps Malade & Camille Lellouche.

Création audiovisuelle : « Goliath » de Woodkid, « La vita nuova » de Christine and the Queens, « Nous » de Julien Doré

Vote du public pour la création audiovisuelle

Le public pourra voter pour les catégories « Chanson originale » et « Création audiovisuelle » jusqu’au 11 février à 20h00 sur le site de France Télévision.

Le concert des six artistes des catégories Révélations sera diffusé sur France 2 dans « Basique le concert » le mardi 26 janvier à 23h30 et sur France Inter en soirée du 25 au 29 janvier.

La cérémonie des 36ème Victoires de la Musique se tiendra le 12 février 2021 à la Seine Musicale et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h05.