Victoires de la musique 2022 : derniers jours pour le vote du public

En 37 ans d’existence, les Victoires sont devenues le rendez-vous incontournable de la musique de variété. La cérémonie aura lieu ce vendredi 11 février et sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.

Les organisateurs viennent d’annoncer que Stromae sera Président d’honneur de la cérémonie. Le chanteur, dont le retour est très attendu, démarre une tournée à la fin du mois et sort un nouvel album début mars. Il est très probable qu’il interprète un nouveau titre en direct.

Cette année, OrelSan et Clara Luciani partent favoris puisqu’ils sont nommés dans quatre catégories : artiste masculin et féminine, album, chanson originale et création audiovisuelle. Feu ! Chatterton les suit de près, nommé dans les catégories artiste masculin, album et chanson de l’année.

Stéphane Espinoza, le Président des Victoires de la musique, a annoncé quelques nouveautés : aller vers plus de parité dans les collèges des votants et prendre en compte les nouveaux modes de consommation pour plus de diversité artistique. Il y a actuellement 900 votants qui participent aux sélections : 280 proviennent du public et 620 sont des professionnels de la musique. La parité dans les collèges des votants devrait être atteinte l’an prochain. Il y a actuellement 46 % de femmes et 54 % d’hommes. Une Victoire sera décernée pour les albums les plus ’streamés’ (écoute en direct sur internet), celui d’un artiste masculin et celui d’une artiste féminine.

Le public est appelé à voter jusqu’à jeudi 10 février à 20h dans les catégories suivantes : « Chanson originale », « Concert » et « Création audiovisuelle » sur le site de France Télévision.

La catégorie Révélations fait l’objet de toutes les attentions. Tout le monde se souvient des passages de Vianney, de Clara Luciani ou de Christine. Voici la sélection de cette année :

Révélation masculine

Révélation masculine chien noir / Myd / Terrenoire Photos : Emilio Chulia / Alice Moitié / Elisa Baudoin

chien noir

Repéré par le chantier des Francos et le dispositif d’accompagnement Le FAIR, il a déjà écrit pour Vanessa Paradis. Casquette toujours vissée sur la tête, il n’a pas fini de chercher des réponses à des questions complexes sur la vie qui vaut d’être vécue.

Myd

Il a déjà concouru pour le César de la meilleure musique en 2018 pour la BO de Petit paysan. Il ne s’interdit rien et papillonne volontiers et en toute logique entre électro, pop et hip-hop, s’offrant même la présence de Mac DeMarco dans un clip où les deux icônes du cool apparaissent en déménageurs de luxe.

Terrenoire

Leur deuxième album, « Les forces contraires : LA MORT ET LA LUMIÈRE » où la mémoire de leur papa illumine l'ensemble de l’œuvre, dont le poignant mais sans pathos « Derrière le soleil » vient de sortir. Terrenoire chante aussi sur le 23eme album d’un autre Stéphanois, Bernard Lavilliers, sur le titre « Je tiens d’elle », en hommage à leur ville.

Révélation féminine

Révélation féminine L’Impératrice / Barbara Pravi / Silly Boy Blue Photos : Emma Birski / Nicolas and Siermond / Manu Fauque

L’Impératrice

Leur musique ressemble à une parfaite bande-son d'une vie insouciante. En 2022, ils fêtent leurs dix ans de carrière, parsemés d’étapes marquantes, comme leur passage au festival Coachella en 2020, point d’orgue d’une tournée mondiale (Mexique, Turquie, Chili…) qui, au contact de publics disparates, modifie leur approche de la musique, devenue plus chaleureuse. Leur second album est un remède efficace à la morosité ambiante.

Barbara Pravi

Impossible de parler d’elle sans évoquer sa splendide seconde place au Concours de l’Eurovision avec l’hymne « Voilà », coécrit avec Lili Poe et Igit. Oui, mais voilà, ce n’est qu’un début de carrière... et son premier album On n’enferme pas les oiseaux, entre force et tendresse, l’installe en héritière des grandes voix, Piaf en tête. Barbara Pravi a fait de sa vie une chanson infinie, aussi bien pour elle que pour les autres. Elle marque en effet de sa patte des titres pour Yannick Noah ou Terrenoire. Artiste engagée pour le droit des femmes, elle émeut à tous les coups.

Silly Boy Blue

Elle trace sa route entre minimalisme folk, du côté de Joni Mitchell et Elliott Smith, et flamboyance pop rappelant parfois The Do ou Lana del Rey. A l’heure du Stream roi, son premier album - inclus le tube générationnel « Teenager » - est construit avec un début, un milieu, une fin et raconte ses expériences de vie, l’inévitable rupture en tête de liste. Crue dans ses mots pour mieux dire la vérité, Silly Boy Blue redonne du courage et de l’espoir à ceux qui les ont perdus.

Les victoires de la Musique, le 11 février à partir de 21h à la Seine Musicale, en direct sur France 2 et France Inter