Vincent Lindon compte-t-il s’engager en politique ?

@Clocel

Je me suis fait la même réflexion, puis je me suis dit qu’on fait tous des erreurs et que parfois on apprend d’elles .

L’homme ne dit pas que des absurdités, loin de là, par contre, sa méconnaissance générale de ce que devrait être une démocratie réelle et son discours validant le réchauffement climatique causé par l’humain en font une cause perdue (ça ne retire rien à la pertinence de ses observations sur les jeux d’hiver là où il n’y a pas de neige, les jeux d’été par 60 degrés avec stades climatisés... j’y aurais ajouté l’arrosage des routes pour les cyclistes du Tour de France par exemple...)