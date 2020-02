Je ne suis pas anarchiste mais j'ai toujours eu de la sympathie pour ce courant,surtout pour celui qui est pacifiste et féministe mais même si on est en désaccord total avec ce courant, il faut reconnaître son opiniâtreté et son refus de se laisser corrompre.

VIVA L'ANARCHIE !

La rencontre Makhno et Durruti

Bande dessinée de Bruno Loth et de Corentin Loth

éditions La boîte à Bulles

79 pages ou planches

décembre 2019

Cette BD retrace une rencontre historique entre deux anarchistes célèbres, Nestor Makhno et Buenaventura Durruti.

L'entretien qui s'est déroulé le 15 juillet 1927 à Vincennes a permis aux deux hommes de se raconter et de constater que leurs points de vue concordaient.

La BD explore le passé de ces deux hommes et montre le cheminement de leurs pensées....

Les dessins comme les bulles sont soignés, le tout étant accessible à tout public.

On comprend mieux les raisons qui ont mené des pacifistes, quelque peu non violents, à répondre aux coups et à combattre le capitalisme, les armes à la main.

Quand Nestor raconte ses années de prison et explique qu'il a eu la chance de pouvoir disposer d'une bibliothèque fournie, sa compagne rappelle les privations subies et précise que : « La prison n'a pas seulement été l'université dont veut se souvenir Nestor.... Non ce n'était pas le dernier salon où l'on cause. »

Durruti, quant à lui, revient sur son itinéraire et montre que la violence n'était pas dans ses gènes mais qu'il dût comme ses camarades ouvriers et anarchistes répondre au patronat qui en Espagne envoyait « des pistoléros liés à la pègre pour casser les grèves, terroriser les ouvriers ou éliminer les leaders les plus gênants. »

L'autodéfense s'organise alors et en 1920 est fondé le groupe « les justicieros » à Barcelone.

Peu à peu des hold-up sont organisés dans des banques, l'argent recueilli a bien servi : « Oh, ça oui ! Il a servi à financer des librairies libertaires, des écoles rationalistes et des bibliothèques sociales partout dans le monde. »

Cette BD fait œuvre utile car sa lecture attractive peut mieux faire comprendre ce qu'est l'anarchie...

Il vaut mieux un « discours clair », appuyé sur des exemples et sur la vie, que la lecture d'une œuvre théorique magistrale.... du moins pour le début.

Jean-François Chalot