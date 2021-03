une étude sociologique et historique passionnante

« Vivre dans la Russie de Lénine »

livre de Jean-Jacques Marie

374 pages

mars 2020

Editions Vendémiaire





Seule la vérité est révolutionnaire disait Gramsci



Jean-Jacques Marie n'arrête pas.

A 84 ans il continue à étudier les archives, à étudier et à écrire, chapeau l'artiste !

Il peut tenir aussi des conférences.

Comment fait-il ?

Ce qui est certain c'est que chaque livre qu'il sort constitue un événement.

Celui-ci, étonnant nous fait découvrir la réalité sociale et politique durant la révolution russe dans les villes et les campagnes.

Le lecteur qui ne connaît pas l'auteur sera étonné au début, tant la description montre un pays affamé, des paysans révoltés contre le régime, des communistes hésitants, une bureaucratie très présente, des inégalités qui se maintiennent ou se développent....

Mais avec qui sommes-nous ? L'auteur est bien un historien communiste, trotskiste !

Oui mais cet écrivain n'est pas un zélateur ou un adorateur mais un historien qui explique concrètement la situation de ce grand pays envahi par des troupes de blancs financées et armées par les puissances étrangères.



Des hommes et des femmes meurent de faim, la cannibalisme s'incruste, le typhus, le choléra et le froid s'installent. C'est le désespoir pour beaucoup, les interrogations pour beaucoup de communistes mais il y a aussi l'espoir, un grand espoir, celui de celles et de ceux qui aspirent à construire un monde nouveau.

« Même affamée et ravagée par le froid et les épidémies, la majorité de la population de Pétrograd ne voulait pas du tout de l'ordre ancien promis par les Blancs ».

Durant cette guerre civile, malgré les énormes difficultés rencontrées, la révolution sociale continuera avec ses avancées notamment le droit des femmes, la reconnaissance du droit à l'avortement, l'école pour tous …

« Le poids des traditions, enfin, se fait lourdement sentir. Des parents exigent le maintien des vieilles méthodes d'enseignement, y compris des sanctions et des punitions. »



C'est la première fois qu'un pays s'arrache au capitalisme pour construire une société socialiste et allumer la mèche de la révolution mondiale.



Jean-François Chalot