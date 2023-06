« Walo la rebelle »

roman d'Ekanga Shungu

Editions Onya

126 pages de récit et 35 de documents

mai 2023

récit d'une vie à la recherche du bonheur et du respect

Walo, jeune femme, vive et très belle est née en 1910 au Congo dit belge.

Elle a été mariée de force par son père, comme le voulait la tradition, à un homme à qui elle avait été promise.

Cet homme n'est pas un démon, mais une personne qui suit la tradition, ce qui l'oblige à prendre comme première épouse une autre femme, ce qui n'était pas prévu.

Walo, contre toute attente aime son mari mais n'accepte ni de le partager ni d'être seconde.

Walo a du caractère, de l'indépendance et l'envie d'être respectée.

Dans ce Congo colonial, il y la juxtaposition des traditions ancestrales et de l'idéologie très forte des colons chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants.

Si la question de la polygame est un sujet de discorde, les uns et les autres estiment que les femmes ont une fonction subalterne.

Walo dans son for intérieur n'accepte pas cette situation.

Elle aurait voulu étudier, elle ne l'a pas pu. Elle aurait mis son savoir au service de l'émancipation.

Elle décide de fuir sa famille, son mari, de laisser, à contre cœur ses deux fils pour fuir avec la complicité d'un médecin blanc qui l'emmène loin de chez elle.

Le féminisme la visite.

Elle est convaincue - avant l'heure - que la femme ne doit pas être aux ordres de l'homme, qu'elle doit pouvoir trouver sa place et construire son avenir.

Ce livre est un conte, l'histoire se poursuit et le dénouement surprend le lecteur.

On est loin du relativisme culturel qui pervertit les pensées et empêche les femmes d'acquérir ici et là, l'égalité des droits.

Pour l'auteure qui possède une « belle plume », les femmes ont droit à la liberté et à l'égalité, qu'elles que soient leurs origines ou leurs lieux de vie.

Ce livre accessible et agréable à lire qui finit par nous enchanter est agrémenté de documents d'époques et d'explications pédagogiques.

Chapeau, l'auteure !

Jean-François Chalot