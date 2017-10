« Welcome to Woodstock » Road-trip psychédélique en Musique sixties au Comedia

« Woodstock » ! « Wight » !… Ces deux noms emblématiques sonnent à notre sensibilité du XXIème siècle telles des appellations fascinantes dotées par un deus ex machina de forces aussi magnétiques qu’une cure de jouvence infinie.

En effet, 1969 pour le premier, 1970 pour le second auront constitué, au mois d’août de ces années cultes, les dates repères d’un avant et d’un après socio-musical à jamais inscrit dans la mémoire collective occidentale.

WELCOME TO WOODSTOCK © Theothea.com

Voici donc que, près de 50 ans après 68, resurgissent judicieusement les ondes sismiques de ces deux évènements musicaux ayant eu, pour une grande part, la présence des mêmes artistes témoignant et oeuvrant, notamment par ressources audiovisuelles interposées, à leur influence contemporaine sans cesse réactualisée.

Sous les embouteillages automobiles monstres précédant une pluie torrentielle à Woodstock, sous un soleil insulaire torride sublimé de nuits étoilées à Wight, leurs trois jours respectifs de Pop Music furent les marqueurs définitifs d’un changement de paradigme survenant au terme de troubles sociaux, luttes politiques, guerres post-coloniales ayant monopolisé la planète durant plus de deux décennies, notamment à travers la diversité de ses jeunes gens devenant d’autant plus exaspérés que libres d’esprit.

WELCOME TO WOODSTOCK Illustration Eric Klatt

Place donc à la culture hippie et surtout au « beautiful people » prêt à toutes les formes de voyage pourvu que le vieux monde leur lâche enfin la bride trop courte de sa morale étriquée.

Place surtout au déferlement de la musique rock prête à tout emporter sur son passage selon la magie de ses tubes proliférant en fréquence exponentielle au profit, notamment, d'une disponibilité à diverses expériences « orbitales » :

« Lucy in the Sky with the Diamonds » énonce la chanson des Beatles d’alors, « LSD » leur renvoie malicieusement l’écho sensible à tous les raccourcis du ressenti !…

WELCOME TO WOODSTOCK copyrights Pixelle.jpg

C’est donc sur ces tempo & feeling que surfe la création atypique de Jean-Marc Ghanassa se remémorant son propre parcours initiatique.

Il semblerait néanmoins que l’objectif de se rendre à « Woodstock » se soit soldé au bout du chemin chaotique par une relative déception.

Peut-être le concepteur aurait-il fait choix plus judicieux de jeter son dévolu sur « Wight », plus facile d’accès et tellement en phase, un an plus tard, avec l’apothéose de cette époque ?

Mais qu’importe !.. Ce parcours aventureux et forcément semé d’obstacles remplit parfaitement sa fonction cathartique de révéler ou de rappeler les forces idéologiques, politiques et sociétales en présence… que la soul music vintage des années soixante va se faire un malin plaisir de transgresser de part en part.

WELCOME TO WOODSTOCK copyrights Pixelle.jpg

A l’orée d’une séduisante « forêt de Brocéliande », aux perspectives enivrantes et planantes, sont ainsi prêts à surgir « enchanteurs » Les Who, Les Canned Heat, Les Doors, Janis Joplin, Bob Dylan, Joan Baez, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Cat Stevens, Richie Heavens, Country Joe Mac Donald, Otis Reading et bien d’autres les rejoindront en chœur…

La réalisation de Laurent Serrano est d’une grande réussite tant sur le plan orchestral que pour la direction de ces jeunes artistes doués au point de nous faire croire sur la scène du Comedia qu’ils sont une émanation authentique de ces années « sidérantes ».

Dommage néanmoins que, parvenus enfin au Festival mythique, l’auteur n’ait pas cru bon d’en positiver l’aboutissement final… pour le profit discutable d’un retour prosaïque vers le futur antérieur, c’est-à-dire de fait aujourd’hui… grâce à la médiation surréaliste d’un anachronique smartphone à l’enjeu bien dérisoire !

WELCOME TO WOODSTOCK © Theothea.com

Il faut dire que l’Opéra rock « Tommy » des Who, servant en quelque sorte de fil conducteur à ce périple insensé, a initié le désir de s’affranchir des contingences, en suggérant à l’auteur du road-trip que désormais toutes les transgressions imaginables étaient réalisables… y compris celles de l’Identité & du Temps permettant ainsi d’abolir tous les handicaps humains et pourquoi pas également les déficits technologiques du moment.

Mais voilà donc que ces douze filles et garçons au top de la résurgence d’une époque bénie, celle de la jeunesse triomphante des vieux démons, vont se livrer à la satisfaction joyeuse de s’impliquer à fond, corps, esprits et voix les mettant théâtralement en harmonie au crédit du fameux « Peace and Love » ainsi ressuscité à la manière d'un hommage en « Revival Attitude ».

Photo 1, 5, 6 & 7 © Theothea.com

Photo 2 © Affiche / illustration Eric Klatt

Photo 3 & 4 copyrights Pixelle.JPG





WELCOME TO WOODSTOCK - .*** Theothea.com - de Jean-Marc Ghanassia - mise en scène Laurent Serrano - avec Geoffroy Peverelli, Magali Goblet, Pierre Huntzinger, Morgane Cabot, Jules Grison, Margaux Maillet, Xavier V. Combs, Yann Destal, Cléo Bigontina, Benoit Chanez & Hubert Motteau - Théâtre Comédia

Lien vidéo :

Showcase "Welcome to Woodstock"

au Réservoir le 24 avril 2017

