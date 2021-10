A la découverte de la culture américaine à travers les hymnes interprétés par Johnny Cash.

Paroles

I have heard of a land on the far away strand

‘Tis a beautiful home of the soul

Built by Jesus on high, there we never shall die

‘Tis a land where we never grow old

Refrain :

Never grow old, never grow old

In a land where we’ll never grow old

Never grow old, never grow old

In a land where we’ll never grow old

In that beautiful home where we’ll never more roam

We shall be in the sweet by and by

Happy praise to the king thru eternity sing

‘Tis a land where we never shall die

When our work here is done and the life crown is won

And out troubles and trials are o’er

All our sorrows will end and our voices will blend

With the loved ones who’ve gone on before

Proposition d'adaptation

Je te parle d'une terre, sur un rivage lointain

La belle demeure des âmes

Construite dans les hauteurs, par Jésus le Seigneur,

hors de portée de la mort

C'est un pays ou nous ne vieillirons plus

Ne jamais vieillir, ne jamais dépérir

Dans un pays où nous ne vieillirons plus

Ne jamais vieillir, ne jamais dépérir

dans un pays où nous ne vieillirons plus

Dans cette belle demeure, nous cesserons nos errances

Nous serons dans un paisible au-delà

Nous louerons le Seigneur par des chants éternels

C'est un pays ou nous ne vieillirons plus

Lorsque nous achevons notre tâche ici-bas

et que mérite et grâce apportent le salut,

épreuves et tentations sont alors derrière nous

toutes nos peines prennent fin et nos voix se mélangent

à celle des êtres aimés qui nous ont précédé.

Ne jamais vieillir, ne jamais dépérir

Dans un pays où nous ne vieillirons plus

Ne jamais vieillir, ne jamais dépérir

dans un pays où nous ne vieillirons plus

Au sources du texte

Cette chanson a été écrite par James Cleveland Moore en 1914.

James Cleveland Moore est le fils de Charles Robert et Mary Ellen Hesterley Moore. Il est né à Draketown, le 2 mai 1888 dans l'état américain de Géorgie.

Cette chanson est inspirée de l'expérience de James C. Moore qui écoute la voix de son père lorsqu'il chante, et cette voix s'affaiblit avec l'âge. A ce moment, James se rend compte qu'un jour il n'entendra plus son père chanter.

A cette époque James était séminariste à l'université Mercer de Macon. Lorsqu'il retourne à l'université, après avoir eu cette prise de conscience, il écrit cet hymne qu'il dédiée à ses parents.

Il s'inspire également d'un extrait de l'évangile, Apocalypse 21:4 :

<< Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. >>

Cette chanson est aussi connue sous le titre "Never Grow Old" et a été chanté par des artistes célèbres comme Jim Reeves, Johnny Cash et Aretha Franklin.

La belle demeure des âmes

Cette interprétation est le premier titre de l'album "My Mother's Hymn Book", qui regroupe les chants religieux que la mère de Johnny Cash avait consigné dans un cahier. Ils ont été enregistré par Johnny Cash durant les dernières années de sa vie.

Ce chant évoque la vieillesse et le sens qu'elle prend pour le croyant qui accompagne un aîné.

Le texte commence par une image reprise dans d'autres hymnes, celle de la "belle demeure des âmes". Cela évoque un état de conscience ou se trouve déjà notre esprit, lorsqu'il est fixé sur l'éternité.

Comment atteindre cet état de conscience ? d'après ce texte nous l'atteignons en suivant Jésus sur les hauteurs, et là nous échappons à la mort.

Chercher des réponses

C'est un paisible au-delà où nous sommes fixés, nous avons la réponse à nos questionnements, une réponse satisfaisante, apaisante, une réponse qui nous apporte la joie et nous donne envie de chanter pour remercier Celui qui nous a amené à la découvrir.

Cette réponse a muri dans chaque instant de notre vie. La chanson nous apprend aussi que pour l'atteindre nous avons un travail à accomplir, des épreuves à surmonter et des tentations à affronter : << When our work here is done and the life crown is won And out troubles and trials are o’er >>

Accéder à la connaissance et au repos nécessite de passer par ces tribulation, et le vieillissement en fait partie. Tout cela, la personne âgée l'a vécu et peut méditer sur la révélation, se laisser entrainer vers un paisible au-delà.

La chanson met en parallèle ce temps d'épreuve et ce temps d'accomplissement et adresses un messages à celui qui accompagne un ainé dans la vieillesse.

Passage et transmission

L'auteur enseigne à distinguer le chemin que l'ainé à parcouru, le travail effectué, les obstacles rencontrés, le bien qui en est ressorti directement ou indirectement.

En renvoyant cette image à l'ainé, en lui faisant sentir que ses épreuves sont terminées, et en ressentant profondément cet accomplissement, peut-être est-il possible d'atténuer la tristesse devant le vieillissement. Et de convertir cette tristesse en une déclaration d'amour.

L'auteur veut dire à son père que son état de faiblesse est passager, qu'il ne voit pas en lui seulement ce corps qui s'affaiblit, mais surtout une personne digne de franchir cette étape de la vieillesse. En passant du temps avec lui nous manifestons cette certitude.

Et si c'est un père ou une mère, la personne qui nous a éduqué il faut lui montrer que ce qu'il nous a enseigné nous guide dans le travail à accomplir, devant les épreuves à surmonter et les tentations à affronter. Que grâce à son modèle et aux valeurs qu'il nous à transmises nous saurons guider nos proches à notre tour.

Et ainsi nous aussi nous franchirons la vie et nous atteindrons un nouvel état de conscience qui nous relie les uns aux autres. Nous nous retrouverons, dans un pays où nous chanterons à nouveau ensemble et où nous ne vieillirons plus.