« X », un petit film au plaisir XXL, qui fera date

J’ai vu tout récemment en salle 4 du cinéma parisien MK2 Bibliothèque une petite bombe filmique, X, logée entre Tarantino (les nanas en short sont canon !) et Shining (le lac placide, la vieillesse répulsive) avec possiblement, dans le rétroviseur, Evil Dead de Sam Raimi, sans oublier Wes Craven, ou l'horreur chez les bouseux déviants. C'est sexy (en diable), rock, vintage (on est en 1979), drôle, imaginatif et bien tordu : grand petit film magnifiquement troussé (du 4,5 sur 5 pour moi), presque innocent, sans second degré rasoir.

En gros, c'est un film d'horreur lové dans un porno et vice-versa, j'ai grave kiffé ! Le gorno (ou pornographie de la violence) bat son plein : l'on suit le temps d'un week-end les fulgurances et les déboires d'une toute petite équipe de tournage venue tourner un film de fesses, Les Filles du Fermier (sic !), dans une grange isolée au fin fond du Texas - sur le chemin, le film commençant tel un road-movie avec tous les clichés du genre, le réalisateur exalté caméra sur l'épaule dans une station essence s'écrie même à un moment donné « Chouette, ça fait petit film indépendant fauché, c'est très français ! » On pense alors, amusé, à Godard ou Lelouch. Ou encore à Boogie Nights (1998) pour l’ambition de ce protagoniste chevelu tendance grunge, complètement habité par son projet, à vouloir obstinément élever le porno au rang d’œuvre d’art.

Mais le tournage, si bien commencé, va partir prochainement en sucette car c'était sans compter sur les pruderies d'une soi-disant jeune « sainte » et surtout ( ATTENTION SPOILER ) sur la présence de vieux vicelards frustrés, dont une vieille dame loseuse des plus libidineuses !, qui ne sont autres que les propriétaires bien barrés louant la ferme en question, tapis dans les fourrés, adorant jouer à cache-cache. Bientôt, le tournage de bric et de broc se fera cauchemar opératique, déroulant le tapis rouge... sang aux instincts basiques.

Un film, signé Ti West (jamais entendu parlé !), qui met en joie car, au départ, en lisant le pitch, je m'attendais à un truc bien foireux, voire à un nanar. Mais non, ça tient vraiment la route, avec aux commandes un réalisateur très malicieux, se jouant de cette équipée attachante de cinéastes amateurs au charme libertaire seventies dont le trip, prenant aux tripes seulement au bout d'un certain temps car l'habile West sait ménager ses effets en plaçant savamment son piège avant de faire gicler l'hémoglobine, vire au carnage involontaire.

Le rythme, sur fond d'Eros/Thanatos (la petite mort de la jouissance rejoignant ici les morts en série, bien vu), est maintenu jusqu'au bout, selon moi aucune scène en trop ni temps mort, c'est même par moments carrément jouissif. Cf. la séquence de l'alligator Grand Avalou, alternant Suzanne au bain (la vieillesse convoitant la jeunesse) et la belle et la bête, sans oublier celle du clou planté dans un bout de bois provoquant en nous une peur primale : on est bel et bien chez les rednecks dans un coin paumé des States, Massacre à la tronçonneuse, l'original bricolé de 1974, n'étant pas très loin ! J'avais l'impression d'avoir 15 ans dans la salle obscure - le cinéma, art du temps par excellence, offre, selon moi, cette puissance séductrice, lorsqu'il est associé au plaisir scopique et narratif, de nous plonger dans la nostalgie du « ça a été » récréatif perdu, notamment dans la période de l'adolescence où l'on est si impressionnable, adorant, comme par exemple pour les teenagers cinéphages à l’orée des années 1980, se gaver de films en tous genres, du A au Z, que ce soit au cinoche ou en cassettes VHS.

Bref, du cinéma de genre jubilatoire qui, en s'aidant des bonnes vieilles recettes d'antan pour faire peur (Psychose, 1960, du père Hitchcock, roi du suspense et inventeur du genre, est ouvertement cité), sait que c'est en allant sillonner dans les marges (l'horreur, le porno, l'érotisme Harlequin, les tabous, la campagne, les laissés-pour-compte, le télévangélisme avec le rigorisme religieux asphyxiant qui s'ensuit...) et dans ce que l'on ne montre pas d'habitude à l'écran (un couple de vieux du quatrième âge abandonnés de tous faisant l'amour, rien que ça - scène insolite !) qu'il parlera au mieux du temps présent. Ainsi, on n'oubliera pas au passage l'affirmation pertinente de Joe Dante, l'auteur du culte Hurlements (1981), reprise par le critique Bill Krohn, dans son texte Bush et les zombies, in Cahiers du cinéma n°609, février 2006, en page 25 : « Si vous voulez savoir ce qui se passe dans un pays à n’importe quel moment, regardez ses films d’horreur. » Dont acte.

J'aime ce genre de film, à l'instar de X, qui ne paie pas de mine au départ (juste réalisé avec un « petit" budget » de 1 million de dollars), aucun surplomb : simplement et modestement raconter une bonne histoire, un brin retorse, sans se la jouer ni prendre prétentieusement la pose du « grand auteur pour films de festival » se regardant filmer. Et cerise sur le gâteau sanguinolent, X, à l'arrivée, se fait même astucieusement autoréflexif, mise en abyme bonjour, puisque, à la vue du jeu de massacre final haut en couleur (ne reste qu'une survivante, on est de plain-pied dans le genre du slasher !), un shérif black local, interrogé par son adjoint, fait oralement et laconiquement l'état des lieux... du crime : « Je dirais que c'est un putain de film d'horreur bien tordu ! » Le personnage parlant ni plus ni moins du film qu'on vient de voir : la boucle est bouclée. X ? Du solide, j'vous dis !

Seul bémol, au vu du succès retentissant du film sur le territoire américain, et tiroir-caisse hollywoodien oblige, on annonce déjà une préquelle, Pearl, déjà tournée !, focalisant sur la vieille dame vivant très douloureusement son entropie inéluctable, et un troisième volet, maXXXine, axé sur la jeune première du film avide de célébrité warholienne via les productions pour adultes, ce qui formerait donc une trilogie or, perso, je trouve que ce film mineur majeur se suffisait amplement à lui-même.

X de Ti West, KinoVista (1h45), épouvante-horreur, fiction montrée au dernier Festival de Deauville, avec Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi, Scott Mescudi et Martin Henderson, sortie en France le 2 novembre 2022.