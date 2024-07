Yves Duteil, passeur de mots

« Et si parfois je te montre les rails, c'est pour que tu y ajoutes l'aiguillage à ton idée. » (Yves Duteil, 2006).

Le chanteur (auteur-compositeur-interprète) Yves Duteil fête son 75e anniversaire ce mercredi 24 juillet 2024. Cela fait plus de cinquante ans qu'il existe de la paysage de la chanson française (son premier disque date de 1972) et il se caractérise par l'amour des mots, de la langue française. Il a été plusieurs fois récompensé pour les paroles et la musique de ses chansons (par la Sacem, par l'Académie française, par l'Académie Charles-Cros, etc.). Il a fait un concert il y a encore quelques mois, le 2 novembre 2023, aux Folies Bergère à Paris.



Soixante-quinze ans déjà, est-on tenté de dire et d'y aller sur le temps qui passe. Il était très connu dans les années 1970 avec deux ou trois chansons très bucoliques, pleines de tendresse des êtres et des mots, en particulier cette chanson "Prendre un enfant par la main" qui a été sacrée meilleure chanson française du XXe siècle par le magazine "Le Temps" en 1987.



« Prendre un enfant par la main

Pour l'emmener vers demain,

(…)

Prendre un enfant par la main

En regardant tout au bout du chemin,

Prendre un enfant pour le sien. »



Dans le même album sorti en 1977, deux autres chansons ont eu aussi une destinée retentissante, "Tarentelle" et "Le petit pont de bois" (et j'ajouterais aussi "La puce et le pianiste"). Une vingtaine d'albums, près de quatre centaines de chansons, aussi beaucoup d'ouvrages écrits, une quinzaine (Yves Duteil est un écrivain, voir ci-après).



Yves Duteil était l'ami des enfants, du moins ceux qui étaient enfants dans les années 1970 ! Ce n'est pas anodin qu'il existe une trentaine d'établissements scolaires qui sont baptisés à son nom en France, ce qui est très rare pour une personnalité encore vivante.



Il est un star atypique (il n'est pas le seul comme cela, heureusement). Loin des paillettes, connu avec une image d'amoureux de la nature, une guitare à la main et de longs cheveux très à la mode de l'époque, Yves Duteil semble être quelqu'un de très stable, qui a traversé sans encombres des décennies très marquées : il s'est marié en juin 1975 et vit toujours avec sa femme, ils ont une fille et un petit-fils, et comme tout le monde, des pépins de santé, etc. qu'il a racontés dans son autobiographie "Chemins de liberté" sorti le 6 mai 2021 (éd. de L'Archipel).



Les chansons ne reflètent pas seulement des mots d'amoureux, mais aussi de militant, celui d'un engagement calme et respectueux néanmoins profond. Yves Duteil a soutenu ainsi une jeune Tibétaine condamnée à la prison. Yves Duteil a aussi évoqué l'assassinat du Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin en 1997.



Il a condamné aussi l'antisémitisme en se replongeant dans l'histoire de l'Affaire Dreyfus, c'est-à-dire, dans sa propre histoire car le capitaine Alfred Dreyfus, injustement condamné parce qu'il était Juif, n'était autre que son grand-oncle (son grand-père a fait changer son nom Deutsch en Duteil) : « Je suis né dans une famille juive qui m’a baptisé. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, mais ce baptême de complaisance a laissé une empreinte. ».



« Et je retrouve en moi

Ta foi dans la justice

Et ta force au combat.

Dans ton honneur déchu,

Malgré ta peine immense,

Tu n'as jamais perdu

Ton amour pour la France. »



Parmi d'autres engagements qui ont marqué sa vie, Yves Duteil s'est fait élire et réélire, de 1989 à 2014, maire de Précy-sur-Marne, un village de moins de 1 000 habitants dans le nord-ouest de la Seine-et-Marne (avec une étiquette centriste). Les Guignols de l'Info l'ont même caricaturé parce qu'il a soutenu Jacques Chirac en 1995. Il s'engagea aussi dans les Jeux olympiques d'hiver à Albertville en 1992 où il donna une chanson retenue par le comité olympique ("La Fleur de l'impossible").



Avant de proposer quelques chansons disponibles sur Internet (une quinzaine), je propose quelques belles phrases issues de deux de ses livres.



L'amour : « La plus belle définition que j'en connaisse [de l'amour] : "Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous a à sa merci mais qui n'en profite pas". » (2014). L'exemple le plus simple de cette définition, c'est de dormir ensemble, ce qui revient à s'abandonner à l'autre.



Toujours l'amour : « Tu dis les mots justes et souvent tes phrases commencent par "oui..", même pour conduire doucement vers le contraire en ouvrant la porte de la tolérance. » (2006).



Soif de connaissances : « La première condition pour apprendre est d'accepter d'ignorer. » (2006). Une reformulation du fameux "gnothi séauton" de Socrate.



Vaine démagogie : « En attendant, on confie notre destin à la démocratie. Celui qui fait le mieux semblant de tout savoir est élu pour demander ensuite à ceux qui ont le plus de diplômes de lui dire ce qu'il faut faire devant l'inconnu... Et, sitôt qu'il est élu, on ne songe qu'à le remplacer par un autre qui a l'air de mieux savoir demander aux mêmes... » (2006).





Sylvain Rakotoarison (20 juillet 2024)

