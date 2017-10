Yves Saint-Laurent et La vilaine Lulu : décryptage de sa BD

La vilaine Lulu

Suite à la diffusion sur France 2 du film mettant en scène la vie d'Yves SAINT-LAURENT (YSL), le 30 juillet 2017, il était honnêtement impossible de passer sous silence l'existence de « La vilaine Lulu » dont la publication a été encouragé par Françoise SAGAN. Cette femme écrivain, a l'apparence androgyne et bisexuelle, menait une vie décadente autour de l'enfer du jeu, casinos et hippodromes, et des nuits parisiennes agrémentés d'alcool, d'héroïne ou de cocaïne. Elle a sans aucun doute des points communs avec La vilaine Lulu. Au début de sa carrière SAGAN était surnommée le « charmant petit monstre » tandis que Lulu, un autre genre de monstre, a remporté tous les prix littéraires durant ses escapades bucoliques. Maintenant, imaginons un film décrivant la vie de Roman POLANSKI en occultant le viol qu'il a commis sur une mineure de 13 ans, après l'avoir droguée, et pour lequel il a été poursuivi pendant 40 ans. Nous obtiendrons alors un résultat purement partial à l'instar du film d'YSL, une mièvrerie destinée à idéaliser des hommes qui n'étaient que des hommes. Mais qui était YSL ? Nous savons tous qu'il dessinait et créait des lignes de vêtements par le biais de sa maison de couture. En dehors de cela, qui était-il ? Le cinéaste polonais est un délinquant sexuel accusé à trois reprises de viol sur mineure ! Quant à YSL il est au mieux coupable d'avoir fait l'apologie de la « Pédophilie » à travers cette singulière bande-dessinée intitulée La vilaine Lulu.

Les mots choisis pour narrer les intrigues de La vilaine Lulu sont une ode à la perversité et à la décadence. Des références au catharisme ou à des personnages sordides au profil dangereux comme l'empoisonneur BORGIA et l'« empoisonneuse » Marie BESNARD, s'imposent comme autant d’icônes inquiétantes. YSL nous présente Lulu comme étant sa fille pour laquelle « il décida de mettre sa vie en images et de la raconter ». Avant de débuter, nous pouvons lire une note liminaire de l'auteur qui nous « prévient qu'il est inutile d'essayer de le psychanalyser à travers son héroïne ». Une remarque très certainement dictée par son inconscient, bien heureux de pouvoir s'exprimer à travers le personnage de Lulu mais effrayé à l'idée d'être démasqué. Dans la courte présentation de Lulu, âgée de huit ans et demi, nous apprenons qu'elle fume, elle aime s'exhiber, « faire de vilains gestes » comme montrer son postérieur, elle se proclame « mutine » et son journal préféré est « PlayGirl », une analogie explicite à PlayBoy. Lulu n'a pas de parents pour s'occuper d'elle, il s'agit d'une gouvernante qu'elle maltraite au demeurant, son seul ami est son gros rat blanc aussi affable qu'elle. Ces histoires abordent des thèmes variés à caractère libidineux, malsain voire totalement macabre comme la maltraitance infantile, la misogynie, le sacrifice humain comme rituel satanique, la torture, l'enlèvement d'enfants, l'assassinat, l'esclavage sexuel, le trafic d'êtres humains, la pyromanie, la prostitution, l'alcoolisme, la drogue, l’exhibitionnisme ou encore la pédophilie.

Le livre contient 96 pages et il est composé de 23 histoires dont voici la synthèse :

Lulu à l'école , elle n'aime pas l'école, elle est provocante, irrespectueuse, insultante envers la maîtresse, l'assimilant à une prostituée puis devient menaçante avec ses camarades, allant jusqu'à les racketter. A la fin de cette première histoire, un vieux satyre se délecte de voir Lulu , ce vieux pervers revient régulièrement tout au long de l'ouvrage.

Un jeudi de la Vilaine Lulu , une journée qui se déroule au parc, débutant par une allusion raciste d'une femme qui, tout en tricotant, s'adresse à une mère portant un nourrisson noir : « Allez ! Avouez-le que vous avez fauté » . Les petites filles sont décrites comme étant « mutines et sournoises » , nous pouvons observer la présence du satyre caché derrière un buisson. Lulu se moque d'un bébé dans les bras de sa mère qu'elle juge « vilain », elle entraîne ses copines avec elle et les excite contre le pauvre bébé. Elles chantent en chœur « le vilain bébé , le vilain bébé », la maman harcelée finit par abandonner son bébé à l'armée du salut.

Je m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie (ouf !) , en résumé Lulu s'auto-congratule en s'admirant dans le miroir, « la vilaine lulu s'admire devant sa psyché... je suis comme je suis et n'y puis rien changer et n'y puis rien changer » ? Ne cherchons pas à psychanalyser le génie rutilant et délirant d'YSL puisqu'il nous l'a instamment déconseillé avant d'entrer dans son univers.

Un beau métier , l'héroïne a obtenu son diplôme de masseuse. Elle exerce auprès d'une clientèle de petites filles mais une maman n'appréciant pas les méthodes de Lulu la chasse puis menace de la dénoncer auprès de la police. Lulu décide alors d'ouvrir son propre institut à domicile et dans lequel elle pourra faire maigrir et grossir à volonté les petites filles. Elle recrute de grands lutteurs pour piétiner les enfants et les « rendre souples et minces » . Le ministre de l'éducation nationale récompense Lulu en lui accordant une décoration pour son brillant travail. Conclusion, des attouchements suivis de maltraitances sur enfants permettent à Lulu d'être décorée par un ministre garant de l'éducation de nos enfants. Tout un symbole.

Une belle histoire d'amour , elle est amoureuse d'un pompier à en perdre la raison. Lulu boit de l'alcool pour calmer son euphorie car elle ignore si les sentiments qu'elle ressent sont réciproques. Ensuite, elle sacrifie des vies au nom de la déesse Vénus pour obtenir le cœur de son bien aimé. Nous pouvons admirer des têtes d'enfants tranchés à la gorge, d'autres bouillonnent dans un chaudron et d'autres sont pendus. Puis, elle se drogue avec des hallucinogènes comme le LSD. Finalement elle découvre que son pompier sort avec sa voisine, elle perd totalement la raison. Lulu décide de déclencher un incendie dans son immeuble afin d'y pièger sa voisine « Nini ». Ainsi, son pompier vint délivrer Lulu des flammes pendant que sa voisine périt dans sa chambre, attachée sur son lit par Lulu la démoniaque. Et tout est bien qui finit bien avec le mariage de Lulu ... à huit ans et demi, il était temps !

Hommage respectueux à Terpsichore , dans le rôle d'une danseuse étoile, le vieux satyre est présent et Lulu apparaît nue sur scène après avoir ôté son tutu devant les spectateurs scandalisés.

Lulu Western , elle enlève des petites filles sur le chemin de l'école et demande des rançons aux parents, certaines victimes sont attachées à des troncs d'arbre, d'autres pendues et d'autres scalpées. Enfin, nous assistons à un détournement de trains et à un hold-up. YSL avait déclaré qu'il aurait aimé être l'inventeur du jean mais il a été le créateur de Lulu habillée en jean.

Lulu à Deauville , présence du vieux satyre qui échange son numéro de téléphone avec Lulu sur la plage . Fin mot de l'histoire, Lulu séduit le petit ami d'une estivante qui finit noyée par la marée montante.

Bonne histoire de poulaines , le vieux satyre est présent dans cette histoire qui contient de multiples références au catharisme, à l'époque médiévale, et dans laquelle Lulu est tenancière d'un « estaminet ». Seul fait notable, elle emprisonne dans une cage une cliente ayant renversé son cidre.

L'année Lulu , elle devient « cover girl » et fait la Une de tous les magazines de mode dont Elle ainsi « la Lulumanie envahit le monde », tout le monde veut ressembler à Lulu , nous devenons Lulu.

Télélulu , la vilaine Lulu passe à la télévision pour offrir un strip-tease qui fait perdre la tête à tous les téléspectateurs masculins même à son gros rat blanc qui devient tout rouge. Une femme se suicide par dépit à l'aide d'un revolver face au pouvoir de séduction dévastateur et inégalable de Lulu.

Bons sentiments : Bonnes actions , elle fait un rêve dans lequel elle empoisonne le Pape et prend sa place pour devenir « Sa Sainteté Lulu première » . A la fin de son rêve « elle se voit chasssant le sarrasin de Terre Sainte » . Elle devient ensuite infirmière, tout d'abord à la maternité mais au lieu de nourrir les nourrissons avec du lait elle leur donne du vin rouge, les bébés sont par la suite substitués par des rats blancs. Dans un autre service, elle fait « subir des traitements de rayons électriques aux vieillards » grabataires. Il sont grillés sur place. Enfin, elle euthanasie les incurables, Lulu est évidemment heureuse.

La dépression nerveuse ou histoire de papillons , Lulu « fume nerveusement cigarette sur cigarette » et elle est dépressive.

Du Schmuck et du Pluck , évocation de « l'amour libre » , couple mixte, lesbienne et gay. Nous apprenons que Lulu « aime beaucoup les petits garçons et les vieux messieurs ». Lulu devient écrivain et rafle tous les prix littéraires, entraînant le suicide de deux femmes dans son sillage. Face aux journalistes, elle est heureuse, elle danse, elle enlève sa culotte et exhibe son postérieur sur lequel est tatoué « merci ».

Un choix difficile , dans son lit à la parure brodée de la lettre L , Lulu « lit son quotidien préféré » , Le Figaro, puis s'en suit une évocation de la maison de couture d'YSL, le seul couturier capable de « comprendre » Lulu.

Un jeu pas comme les autres , elle fume et s'ennuie, soudainement Lulu pense à une idée pour s'amuser. Elle décide alors de téléphoner à ses petites amies pour les inviter à se divertir dans son jardin. Elle les installe dans une cabane et leur explique les règles. Elles doivent tenir le rôle des « dames patronesses » pour jouer au « bazar de la charité » alors que Lulu est la cliente. Cette dernière s'éclipse rapidement de la cabane, enferme à clé ses jeunes camarades puis arrose la maisonnette d'essence et jette une allumette. Puis elle monte s'installer dans sa chambre pour admirer le spectacle fumant avec sa paire de jumelles. Ce divin spectacle rend Lulu très heureuse de sa journée et s'en félicite en dansant au rythme du « schmuck et du pluck » .

Des petites filles disparaissent , le personnage du satyre est encore présent et nous informe que les petites filles, « elles ne sont pas perdues pour tout le monde » . Nous découvrons ensuite que Lulu s'est associée avec un proxénète propriétaire d'un bateau et qu'ils enlèvent des petites filles à la sortie de l'école. Elles sont alors emmenées par bateau et offertes à « l'émir Abdullah » . Nous sommes ici en présence d'enlèvements organisés, d'un trafic d'êtres humains de jeunes filles mineures destinées à la prostitution dans un pays arabe.

Histoire de fleurs , elle pousse une jeune fille au suicide pour s'accaparer son petit ami.

Les Joyeuses Colonies de Vacances , après avoir giflée sa petite voisine de voyage dans le car, elle se met à fumer puis à lire « PlayGirl ». La nuit venue, elle fait boire de l'alcool à tout le monde et la soirée s'achève en « bacchanale », autrement dit en orgie. Il s'agit d'une référence explicite au romain Bacchus, le dieu du vin et des festivités.

Quel enfant prodige , le personnage vieux et pervers encore présent, elle devient une artiste de la sculpture et nous apprenons qu'elle et la « rivale de Picasso, elle n'a que 8 ans et demi ». Elle gifle sa gouvernante puis sort pour se rendre au musée d'art moderne. Sur sa route, elle tue un chat pour en faire un pendentif « c'est très chic non ? ».

Un après-midi aux Tuileries , Lulu pique-nique, boit son vin et donne des leçons d'anatomie aux autres enfants. Cela intéresse beaucoup d'autres personnes cachées dans les buissons, des vieillards pervers, dont le vieux satyre.

Histoire d’œufs de Pâques , Lulu empoisonne des enfants avec des œufs pourris, tout le monde meurt et ils sont enterrés au cimetière. Lulu est heureuse comme jamais, elle fait de la corde à sauter à cotés des pierres tombales des enfants qu'elle a assassinés.

Bonjour glou glou, Lulu est dans son lit en compagnie de son gros rat blanc qui rêvait de Marie BESNARD, accusée d'être une serial-killer responsable d'une dizaine de mort par empoisonnement. Elle a finalement été acquittée. Lulu boit plusieurs bouteilles de whisky. Elle finit en boîte de nuit chez « Reine Gin » où son cœur balance entre celui qui ressemble au vieux satyre et un jeune homme fringuant.

Après les résumés de chacune de ces 23 histoires, visant à partager avec vous l'essentiel à travers quelques éléments narratifs, nous pouvons conclure qu'aucune de ces histoires ne peuvent-être décemment racontées à un enfant. Aucune de ces histoires n'a de morale autre que l'immoralité la plus abjecte.

Dans la vilaine Lulu, la cible favorite d'YSL est la femme, qu'elle soit dans la peau d'une petite fille, d'une maman, ou juste d'une femme, elles sont malmenées du début à la fin, sauf la vilaine Lulu, l'idéal féminin d'YSL. Aucune n'est assez bien en comparaison de Lulu et c'est pourquoi certaines se suicident ! Un seul homme meurt dans ces récits mais pas n'importe lequel, celui qui incarne la figure de la papauté. Cependant, sa mort relève d'un fantasme puisque Lulu rêvait, il n'est donc pas mort physiquement dans le monde de Lulu. Ainsi, supprimer la religion dominante en occident, à savoir le christianisme qui s'est toujours opposé à l'homosexualité, n'était-il pas aussi le souhait d'YSL ? Au fil des 96 pages, parsemées de vignettes sanglantes, nous dénombrons environ 4 enlèvements, 5 séquestrations, 2 suicides et 9 assassinats, quoi de plus normal pour une petite fille ?

Les délires morbides de YSL transférés à travers son héroïne Lulu sont patents, une petite fille infirmière qui empoisonne tour à tour des bébés au vin rouge ou des enfants avec des œufs de pâques avariés ou bien encore le pape grâce à du poison afin de lui ravir sa place et imposer sa propre religion, ne sont-ce pas là plusieurs appels à la dérive ? Enfin, pour couronner ce chef d’œuvre, Lulu fait des strip-teases, s'exhibe dans la rue, fume, se drogue et boit aussi de l'alcool pour fuir la réalité. En conclusion, l'auteur de La vilaine Lulu nous rappelle que « En outre, toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue. Toutes ces aventures ont été tirées de faits réels ». Chacun appréciera le sarcasme ou la simple vérité de ces mots énoncés par un homme probablement très souffrant psychologiquement sauf à considérer qu'il est normal de mettre en scène une petite fille commettant des atrocités à répétition dans le but de transformer le monde à son image. Le chaos et la perversion étaient ancrés en YSL, à l'image de sa grande passion dévorante partagée avec son amant Jacques de BASCHER en 1973.

Les critiques positives prétendent que YSL voulaient dénoncer les pratiques déviantes de certains individus au sein de la société mondaine à travers ce concept de bande-dessinée. Il aurait voulu nous mettre en garde, lui, un homme sans enfant, drogué, alcoolique, adepte du sado-masochisme, contre ces personnes dangereuses. Mais pourquoi aurait-il été concerné par le sort de nos progénitures ? Comment serait-il au courant, avait-il assisté à ce genre de scènes ? Les défenseurs fanatiques d'YSL voudrait presque nous faire avaler qu'il était un activiste de la cause infantile agissant sous couverture de sa maison de haute couture ! La vilaine Lulu serait un playdoyer pour la protection de l'enfance, nous sommes là en plein scénario complotiste.

Qu'a fait YSL dans sa vie pour promouvoir l'éducation, la sécurité et l'épanouissement des enfants ? Est-ce qu'écrire une telle bande-dessinée peut aider à sensibiliser à la cause de la maltraitance infantile ou de la pédophile ? Alors pourquoi ne s'est-il pas élever contre l'usage des drogues dures dans le milieu de la mode pour palier aux cadences de travail infernal ? Pourquoi ne s'est-il pas opposé au harcèlement sexuel voire aux viols dont ont été victime de nombreux mannequins par les professionnels de la mode ? Il ne s'est pas non plus opposé à l'enrôlement sur les podiums de jeunes mannequins stéréotypés, filiformes voire clairement anorexiques et pas forcément majeurs. A titre d'exemple, d'origine argentine, Kouka DENIS a été l'une des muses d'YSL, elle a débuté le 22 janvier 1957, pour son premier défilé, à l'âge de 15 ans. Aujourd-hui, le secteur de la mode adolescente est en plein essor. Le 6 septembre 2017, les groupes Kering et LVMH ont annoncé l'adoption d'une charte de travail avec les mannequins qui vise à exclure la maigreur et la jeunesse extrêmes.

Pourquoi cette bande-dessinée est-elle toujours disponible à la vente et n'a t-elle pas fait l'objet de poursuites judiciaires au motif qu'elle favorise la corruption de mineur en vertu de l'article 227-22 du code pénal :

« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Pierre BERGE, outre sa tranche de vie en compagnie d'YSL, a été un grand soutien des socialistes depuis l'ère mitterrandienne. Il est le cofondateur et président de Sidaction depuis 1996, co-fondateur et ancien propriétaire du magazine gay Têtu, fondateur et président de la Fondation Pierre BERGE – Yves SAINT-LAURENT, et il est actuellement actionnaire du journal Le Monde et de L'OBS, avec Xavier NIEL (FREE) et Matthieu PIGASSE (Inrocks, Banque LAZARD). Il appartient à ce milieu gay, le lobby, tout à fait symptomatique de la décadence actuelle, celui qui a mené La France au mariage pour tous et qui va maintenant imposer sa « théorie du genre ». Il a bien entendu apprécié cette bande-dessinée et n'a pas cherché à en limiter sa diffusion voire à l'interdire.

Pierre BERGE est décédé le 8 septembre 2017 et les éloges funèbres du mecène d'YSL ont été plus nombreuses que les critiques. Tout ce qui était susceptible d'être dérangeant a été purement et simplement occulté, comme l'histoire de Fabrice THOMAS, ex-chauffeur et amant d'YSL. Ce dernier a été accusé par Pierre BERGE d'avoir volé plus de 300 dessins d'YSL. Or, selon Fabrice THOMAS, ces croquis lui ont tout simpement été offert par YSL lui-même et ils ont été signé de la main du couturier à son attention.

Pour les amateurs de cet art contemporain comme celui illustré par la bande-dessinée d'YSL et dont le message est la résonnance d'une régression, contribuant à banaliser toutes les formes de déviance, à la fois spirituelle, physique, sexuelle et psychique, il ne fallait pas rater le chef d’œuvre de Paul McCARTHY en 2014, situé sur la place Vendôme. Une sculpture gonflable, nommée « Tree », représentait un sapin à la forme équivoque qui se confondait à s'y méprendre à celle d'un sextoy (plug anal). Ou encore ne pas avoir manqué une sculpture gigantesque surnommée le « vagin de la reine » d'Anish KAPOOR, installée à Versailles en 2015, d'une longueur de 60 mètres pour 8 mètres de hauteur. Et, enfin, la splendide exposition, durant l'été 2015, organisée dans une salle de la Friche Belle de Mai, à Marseille, et programmée par l'association Dernier Cri. Deux allemands, Reinhard SCHEIBNER et Stu MEAD ont partagé leurs travaux, de nombreuses peintures illustrant explicitement des scènes de pédophilie, des relations incestueuses, sans parler de la zoophilie. Les toiles sont de nature explicites, imaginez le genre de discussions que cela peut provoquer, de l'art bien entendu. Une journaliste des Inrocks a pondu un article très décevant et stigmatisant sur ce sujet pour condamner, non pas l'exposition, mais les critiques à l'encontre de cette manifestation artistique, au prétexte qu'elles proviendraient de l'extrême droite. Aucun commentaire n'a été porté sur le contenu des tableaux à l'instar d'autres médias qui ont stigmatisé ceux qui osaient émettre des avis négatifs sur ces travaux « artistiques ». Aucun d'eux n'a su répondre à l'intérêt que pouvait susciter pareille représentation picturale chez le profane ou l'observateur averti. La vilaine Lulu s'inscrivait également dans cet art qui symbolise à lui seul le niveau de régression de notre civilisation. YSL a été un homme à la personnalité controversée et dont le parcours de vie n'est pas un modèle à suivre. Après tout, il n'était qu'un simple couturier mondain, ayant baigné dans un milieu pervers, décadent et dégénérescent, alors pourquoi vouloir s'évertuer à en faire un « génie », il n'était que du « schmuck et du pluck ».

