63 millions d’enfants toujours privés d’école

63 millions d’enfants, dont 34 millions de filles, sont privées d’éducation primaire.

617 millions d’enfants n’ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques

750 millions d’adultes sont encore analphabètes, et ⅔ d’entre eux sont des femmes.

152 millions d’enfants travaillent dans le monde, et près de la moitié le font dans des conditions dangereuses pour leur sécurité et leur santé.