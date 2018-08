66.000 candidats inscrits sur Parcoursup sont sans affectation

Le gouvernement a mis en avant l'aspect transparent de la plateforme, sauf que paradoxalement les lycéens manquent cruellement d'informations. Frédérique Vidal prétend que les Rectorats ont contacté les lycéens dits "inactifs", mais selon le témoignage d'une jeune lycéenne qui est en attente et qui se rend tous les jours sur la plateforme. Non seulement elle n'a pas été contactée mais elle n'était même pas au courant que c'était possible de contacter le Rectorat..."