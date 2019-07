74 féminicides en France en six mois

Alors que le nombre de féminicides est à la hausse depuis six mois, plusieurs centaines de personnes ont répondu présentes à Paris à l'appel d'un collectif de proches de victimes qui dénonce l'inertie de l'État, malgré les promesses.

La dernière victime en date ne remonte pas à plus tard que ce samedi matin (1), à Perpignan (sud). Elle avait 32 ans, a été tuée à l’arme blanche. Le compagnon est le principal suspect, une dispute la cause probable. Il y a deux jours, près de Reims (nord-est), un homme écrase sa compagne avec son 4x4 sur la place de la mairie, vers 1h du matin. Plus tard, dans la journée, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, une femme enceinte de 20 ans est lardée de coups de couteau par son compagnon. Elle ne survit pas.