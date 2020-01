Agent des services hospitaliers : bien plus que le ménage

La semaine dernière je suis tombé sur un feuilleton de tf1 qui montrait une jeune fille qui lavait les couloirs d'un hôpital. D'après tf1 c'est un boulot de merde en et plus dans un hôpital. Je suis pas d'accord avec tf1 L'ASH (agent des services hospitaliers) est l'agent d'entretien qui assure l'hygiène dans les locaux de l'hôpital. Il nettoie les chambres, les salles de bloc, participe à la distribution du linge et des repas et répond bien souvent aux attentes des patients pour les rhabiller, remonter un oreiller ou tout simplement pour discuter. À l'hôpital, l'ASH travaille de pair avec le personnel hospitalier. Et la relation va bien au-delà du ménage.