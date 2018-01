Dessin pour la couverture du livre

AGIR ici et maintenant de Jean-François Chalot

Contre l'exclusion sociale

Il y a plusieurs façons de faire de la politique. On peut prononcer de beaux discours. On peut distribuer des tracts et manifester. On peut préparer des élections...

On peut aussi agir ici et maintenant contre les injustices et notamment les injustices sociales. J.F. Chalot a choisi cette dernière voie. Ayant constaté que la Révolution à laquelle il aspire et à l’avènement de laquelle il a milité n’a pas été au rendez-vous de l’Histoire, il consacre désormais son temps, son énergie et, quelquefois, ses modestes revenus à aider ceux que personne n’aide.

Il rend hommage en passant à ceux qui l’ont formé et inspiré, notamment son père, Julien Chalot, instituteur, secrétaire de mairie et militant syndical réformiste, dont il reproduit un texte où il prenait, contre quelques uns de ses collègues, la défense des familles nombreuses.

Ce petit livre relate quelques uns de ses combats obscurs pour éviter un expulsion, trouver un toit à un sans abri ou aider des surendettés à sortir la tête hors de l’eau... Responsable bénévole du CNAFAL, il est aussi maire adjoint de sa commune et sait collaborer avec les autres associations comme avec les institutions. Mais il est parfois déçu par la désinvolture de certains professionnels qui ne savent pas toujours agir efficacement dans l’urgence.

Arrivé au crépuscule de sa vie, il sait que nul n’est irremplaçable mais qu’il faut savoir à temps préparer sa relève et il s’y emploie. Si son livre pouvait susciter des vocations, il n’aura pas été inutile !

Jean-François Chalot

Contre l’exclusion sociale,

AGIR ICI ET MAINTENANT

Témoignage et réflexions

Le Scorpion brun

À disposition chez l’auteur

ou en vente 8 € sur le site

www//thebookedition.com