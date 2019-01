Aides soignants : les instituts de formation manquent de candidats

Ce matin un journaliste disait que aujourd'hui l'info c'était les soldes.

Si on parlait des aides soignants qui n'auront pas de primes

(Le CAC 40 a versé 57 milliards à ses actionnaires en 2018)

Les instituts de formation manquent de candidats.

Travail de plus en plus pénible pour un salaires de merde et un manque de reconnaissance.

Heureusement que les patients sont là pour nous soutenir.