Des lapins aux yeux lésés, des souris brûlées et décapités ou encore des singes avec des aiguilles plantées dans le cerveau, les animaux en laboratoires sont sujets à de nombreux tests cruels pour prouver l'efficacité ou l'innocuité des produits, notamment cosmétiques, ménagers, pharmaceutiques et hygiéniques.

En effet, plusieurs méthodes alternatives de recherche existent, dont la culture de cellules, de tissus et d’organes, le recours à des micro-organismes, la biologie moléculaire, les études de tissus post-mortem, les études statistiques et épidémiologiques sur les populations et la dissection virtuelle. Des méthodes qui, non seulement épargnent les animaux d'une immense souffrance, mais sont également souvent moins onéreuses et plus précises.