Après la pluie le désespoir des soignants :

Une fois passé le plus dur de la crise sanitaire, une fois oubliés les applaudissements à 20h, après les louanges, les remerciements, la reconnaissance… que restera-t-il de leur engagement, sans faille, remarqué parce que remarquable... A l’heure du Ségur de la Santé qui doit « réinventer » l'hôpital et le système de soin qui l'accompagne et reconnaître ses acteurs et enfin, les valoriser, une question, douloureuse, se pose comme une évidence. Quelle sera la place des soignants dans les négociations et quelle parole feront-ils entendre alors que leur représentation dans les « Comités Ségur » est réduite à peau de chagrin.

Passé la déception, la colère de la communauté infirmière se fait d’ores et déjà entendre.